الفنانة أسيل عمران تظهر جانبين مختلفين من شخصيتها وتفاجئ الجميع

استعرضت الفنانة أسيل عمران نشاطاتها المتنوعة خلال يوم عطلتها، وشاركت متابعيها عبر انستغرام بصور عفوية لطريقتها في الاستمتاع بوقتها وبحياتها اليومية.

وحرصت الفنانة السعودية على إظهار جانبين مختلفين من شخصيتها، الأول الرياضي، حيث أظهرت قدراتها البدنية ولياقتها العالية في رفع الأوزان وممارسة التمارين الرياضية للحفاظ على رشاقتها، وبدت في غاية الانسجام مع مدربها الشخصي الذي كان يشجعها على تطبيق الحركات رغم صعوباتها. أما الجانب الآخر فتمثل بتناول كمية كبيرة من المعجنات والحلويات المغطاة بالشوكولاتة، والتي تعتبد من الأصناف غير الصحية والغنية بالسعرات الحرارية.

وظهرت أسيل في الصور على طبيعتها بملابس كاجول ومن دون مكياج، بل اكتفت بوضع القليل من الماسكارا وبدت في غاية السعادة مع صديقتها في أحد المقاهي الجميلة، وهو ما تفاعل مع الجمهور بشكل واسع وعبروا عن حبهم الكبير لها ولأسلوب حياتها السلس والمفعم بالهدوء.

نالت الصور والمقاطع إعجاب الآلاف من متابعي الاعلامية والفنانة السعودية، وانهالت عليها التعليقات التي تساءلت عن قدرتها في الحفاظ على رشاقتها مع هذه الحلويات الغنية بالدهون، وتغزلوا أيضاً بجمالها الطبيعي وبأناقتها بالكاجوال، متمنيين لها السعادة في حياتها الشخصية.

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