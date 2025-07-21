أحمد سعد يحتفل بعيد ميلاد زوجته علياء بسيوني على طريقته الخاصة

احتفل الفنان أحمد سعد بعيد ميلاد زوجته علياء بسيوني على طريقته الخاصة، حيث فاجأها بالطلب منها الصعود إلى المسرح الذي قدّم عليه حفله الأخير في الساحل الشمالي، ضمن فعاليات مهرجان "ليالي مراسي".

وصعدت علياء الى المسرح حيث غنّى لها زوجها أغاني عيد الميلاد، وقدّم لها هدية خاصة وسط تصفيق الجمهور وهتافاتهم.



يُذكر أن هذا الحفل هو الأول لأحمد سعد بعد طرح ألبومه الجديد "بيستهبل"، والذي قدّم فيه للمرة الثانية دويتو مع النجمة روبي بعنوان "تاني"، وذلك بعد نجاح أغنيتهما الأولى "يا ليالي".

من ناحية أخرى، واجه أحمد سعد انتقادات حادة بسبب إطلالته خلال حفله الأخير الذي قدّمه مع الفنانة روبي، ضمن فعاليات "ليالي مراسي" في الساحل الشمالي.

وارتدى سعد في الحفل قميصاً أسود بأكمام طويلة بنقشة "بولكا دوت"، بتصميم جريء جذب الانتباه وعدسات المصوّرين، وقد نسّقه مع شورت برمودا كلاسيكي، ليكتمل المظهر بإطلالة غير تقليدية.

الإطلالة أثارت تفاعلات واسعة على السوشيال ميديا، حيث عبّر البعض عن إعجابهم بجرأة أحمد سعد في اختيار أزيائه، بينما سخر آخرون من الأسعار المرتفعة التي وصلت الى 89 ألف جنيه للإطلالة، والستايل المختلف، خاصة مع ظهوره المتكرر أخيراً بإطلالات خارجة عن المألوف.

قد يهمك أيضــــــــــــــا