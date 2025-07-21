بالصور- هاندا أرتشيل وحبيبها في بيروت… الحبّ والأناقة في مشهد واحد

بكلّ أناقة وبريق، خطفت الممثّلة التّركيّة هاندا أرتشيل الأضواء خلال مشاركتها في السّهرات الخاصّة بزفاف الشّابّة الأردنيّة زين قطامي إلى سيليو، نجل المصمّم اللبنانيّ العالميّ إيلي صعب، إذ تحوّلت إلى حديث الجمهور في تركيا ولبنان على مدار ثلاثة أيام متتالية، وتصدّرت “التّرند” بإطلالاتها السّاحرة، ونعومتها اللافتة وكاريزمتها الآسرة. (http://www.instagram.com/p/DMREEaLMKBN/)

وبالرّغم من الإشاعات الّتي طالت علاقتها بخطيبها رجل الأعمال التّركي هاكان صابانجي، إلا أن ظهورهما معًا وتبادلهما لحظات رومنسيّة مميّزة، كان الرّدّ الأوضح على تماسك علاقتهما، إذ بدت هاندا وهي تجلس بقربه وتنظر إليه بحب واهتمام، في مشهد تفاعل معه الجمهور بحرارة، مؤكّدًا على قوّة العلاقة الّتي تجمع الثّنائي الأشهر حاليًّا.

إطلالة هاندا في الليلة الأخيرة من الزّفاف كانت الأجمل، إذ تألّقت بفستان ذهبي مبهج من توقيع إيلي صعب، بدت فيه كالأميرات وظهرت في مقاطع عفوية وهي ترقص بانسجام وسعادة، ما زاد من إعجاب المتابعين بها.

كما تميّزت هاندا، أيضًا بقدرتها على الانسجام مع أجواء الزّفاف الفاخرة، إذ لفتت الأنظار بأسلوبها الرّقيق وتواصلها العفوّي مع الفنّانات اللبنانيّات والمؤثّرات، لتثبت مجدّدًا أنّها ليست فقط ممثّلة دراميّة لامعة، بل أيقونة موضة وأناقة، قادرةً على خطف الأنظار أينما وجدت.