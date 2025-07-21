شقيقة أحمد حلمي تروي تفاصيل مؤثرة عن علاقتها القوية بأخيها… وتكشف هذه المعلومات

في لقاء تلفزيونيّ من القلب على قناة CBC، تحدّثت سالي حلمي، شقيقة الممثّل أحمد حلمي، عن الدّور الكبير الّذي لعبه والدها في بناء شخصيّات أبنائه، مشيرةً إلى أنّ شقيقها أحمد حلمي، ورث عنه الهدوء، الكرم والذّوق الرّفيع.

وأشارت سالي إلى انّ والدهما على الرّغم من قلّة كلامه، كان حضوره دائمًا ملهمًا ومؤثّرًا وأكّدت أنّ أحمد، أصبح يشبه والده إلى حدّ كبير في طيبته وسماحته وأنّها فخور بأنّها شقيقته.

أمّا عن علاقتها الشّخصيّة بأحمد، فوصفتها بأنّها علاقة استثنائيّة تتجاوز إطار الأخوّة التّقليديّة، رغم أنّ فرق السّنوات بينهما قليل جدًّا، مؤكّدةً أنّها ترى فيه مرجعيّة وسندًا وأمانًا تلجأ إليه في المواقف الصّعبة، لما يتمتّع به من حكمة وهدوء يمنحانها الطّمأنينة والثّقة.

ولم تغب العلاقة بين أحمد وأبناء سالي عن حديثها، إذ أوضحت أنّهم يعتبرونه قدوة ومصدر إلهام ويعاملونه بمكانة الأب، لما له من تأثير محوري في حياتهم.

وفي ما يخصّ الفيديوهات الّتي ظهرت فيها مع شقيقها عبر مواقع التّواصل، أكّدت أنّها لا تميل لمشاركة لحظاتها العائليّة وأنّ ما نُشر كان جزءًا من لحظات عفويّة صوّرتها ابنتها بدافع من روح الجيل الجديد المهتمّ بالتّوثيق الرّقميّ، لكنّها شخصيًّا تفضّل عيش اللحظة بعيدًا عن الكاميرات.