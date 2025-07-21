تذكر الحب.. حب قديم يقلب حياة هاندا آرتشل في مسلسلها الجديد

مسلسل "تذكر الحب".. هل الصدفة تستطيع أن تُحيي حباً طوت السنوات صفحاته؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 يوليو 2025 07:21 مساءً - "تذكر الحب" مسلسل تركي صيفي جديد، مكوّن من 8 حلقات فقط، انتظره الجمهور بشغف واضح منذ الإعلان عن أبطاله: الثنائي الشهيروبسبب نجاحهما السابق في فيلم "Chasing the Wind"، كان الحماس مُتزايداً لدى مُحبي الدراما التركية، ولم يضِع الحماس هباءً؛ فمع بدء عرض حلقات العمل الرومانسي، حيث استطاع أن يخطف القلوب بقصته وتوثيقه للمشاعر الإنسانية، وكذلك الأعين بسبب التصوير في مناظر طبيعية خلابة بتركيا، كما تصدّر منصات التواصل الاجتماعي لأسابيع منذ عرض حلقته الأولى.مسلسل "تذكر الحب" بطولة النجمة التركية هاندا آرتشل، 31 عاماً، والممثل التركي الشهير باريش آردوتش، 37 عاماً، الذي عُرض لأول مرة في يونيو 2025 على أكثر من منصة رقمية، أعاد إلى الساحة نغمة الأعمال التركية الصيفية الرومانسية، ولكن برؤية مختلفة وبإيقاع سريع ومكثّف في 8 حلقات.وجاء العرض العالمي الأول للمسلسل في مدينة كولونيا الألمانية بحضور كل من هاندا آرتشل وباريش آردوتش وفريق العمل.ولا يتحدث المسلسل فقط عن الحب بمعناه السطحي؛ بل عن الندم، والتوقيت الخاطئ، والفُرص الضائعة، وكيف يمكن للذكريات أن تُشعل الحنين مرة أخرى، وأن تكون مرآة لقيم الإنسان وهشاشته، وأن بعض الحب لا يزول بالغياب وبمرور السنوات.تم تصوير المسلسل التركي في قلب المناظر الخلّابة لمدينة كابادوكيا، الأمر الذي علّق الجمهور أكثر بالمسلسل؛ نظراً لسحر المشاهد، كما صُورت بعض المشاهد في إسطنبول.إليكِ هذا الخبر.. نجوم العالم في حفل Joy Awards: تقدير وكلمات شكر وعرفانيدور مسلسلحول شاب يُدعى "دينيز" والذي يجسّده باريش أردوتش، مهندس معماري من عائلة مرموقة، يحب عمله كثيراً، ويقضي به أغلب وقته وجهده. وفتاة تُدعى "غونيش" محررة محتوى ومؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، كانت تجمعهما قصة حب قوية قديماً، ولكن فرّقهما القدر، وكلٌّ منهما سلك طريقاً منفصلاً.بعد سنوات من الفُرقة، اجتمع الحبيبان السابقان، وشعرا بأن مشاعرهما تجاه بعضهما مازالت حيّة ولم تمُت مع مرور السنوات. وفي آنٍ واحد وصلت رسالة غامضة لكليهما، وهنا اندلعت شرارات الماضي، وظنا أن القدر يُهدي لهما فرصة ثانية.وخلال ثماني الحلقات، يقدّم العمل لمحة بين الماضي والحاضر، كما يوثّق المشاعر الإنسانية والتقلبات النفسية، والتأرجح بين سماع صوت العقل، أو متابعة القلب.المسلسل من تأليف أحمد وطن، وإخراج أوزغور أونورمى. ويشارك، كلٌّ من بيجوم أكايا، باشاك جومولسينيليو أوغلو شيتاناك، فياض شريف أوغلو، ميليس مينكارى، سيزين أكباش أغولاري، فاتح آل، ناز جوكتان، عبدالله بوراك كايا، ألبير سالديران، نيهان توفيكتشيوغلو، باشاك أوزكان.للمزيد: مارت رمضان ديمير وميراي دانر يجتمعان لأول مرة في مسلسل جديديُذكر أن المسلسل حقق إقبالاً ملحوظاً بين الجمهور التركي والعربي كذلك، كما وصفه بعض النقاد الأتراك بأنه "عمل متكامل بصرياً ودرامياً"، بينما أشاد الجمهور بالكيمياء بين النجوم وسرد القصة بطريقة جذابة.كما أكّد كلٌّ منفي تصريحات سابقة، أنهما سعداء بالعودة للعمل معاً، وأنهما وجدا انسجاماً أكثر عمقاً مقارنةً بفيلمهما السابق.وذكر مؤلف العمل أحمد فاتان في مؤتمرات صحفية، أن القصة تدور حول "الحب الذي يعيد للماضي بريقه رغم جراح القلب".قد ترغبين في معرفة أشهر المسلسلات التركية التي حققت نجاحاً عالمياًلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا "إنستغرام الخليج 365"وللاطلاع على فيديو غراف المشاهير زوروا "تيك توك الخليج 365"ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر "تويتر" "الخليج 365 فن"