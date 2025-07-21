كيف فاجأ أحمد سعد زوجته علياء بسيوني في يوم ميلادها؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 يوليو 2025 07:21 مساءً - أحيا النجم أحمد سعد، حفلًا غنائيًا كامل العدد، في الليلة الثالثة من مهرجان مراسي الذي يحمل عنوان "ليالي مراسي، بالساحل الشمالي، مساء أول أمس السبت الموافق 19 يوليو، وقد شهد الحفل العديد من المفاجآت منها غنائه مع النجمة روبي أغنيتهما "تاني" والتي قدمها على المسرح لأول مرة وسط تفاعل كبير وحماس من الجمهور.

وكانت من ضمن المفاجآت أيضًا احتفاله بيوم ميلاد زوجته علياء بسيوني، على خشبة المسرح في لحظة رومانسية أشاد بها الجمهور ومحبي أحمد سعد.

أحمد سعد يحتفل بيوم ميلاد زوجته بهذه الطريقة!

فاجأ الفنان أحمد سعد زوجتهعلى المسرح أثناء حفله بمهرجان مراسي، واحتفل مع الجمهور بيوم ميلادها، موضحًا للجمهور بأن مكان الحفل شهد خطوبتهما؛ وقدم لها أغنية "أنزل يا جميل، والف مرة" وسط المزيد من آجواء الرومانسية والإثارة.

وقال أحمد سعد خلال لقائه مع موقع " ET بالعربي": "أنا عملت لها مفاجآت كثيرة هذا العام في عيد ميلادها، يعني كنت بأرسل لها كل يوم وردة على البيت من غير ماقول لها أنا مين بقالي 10 أيام"، موضحًا أنها استطاعت الكشف عن المفاجأة من خلال عامل التوصيل وطلبت منه الإفصاح عن المرسل.

وأكمل سعد: "لما كشفت أول مفاجأة أصريت أني أعملها المفاجأة التانية واحتفل بيها على المسرح لأنها تستاهل كل خير".

أحمد سعد يعلق على الإنتقادات الموجهة لإطلالته في الحفل

كما عبرعن سعادته بالمشاركة في المهرجان الذي وصفه بالتجربة المميزة، نظراً للتنظيم المحترف وتفاعل الجمهور الإيجابي، مؤكداً أنه ليس ظهوره الأول في "مراسي" وأنه يشعر بانسجام كبير مع طاقة المكان والجمهور.

وكعادته، لفت أحمد سعد الأنظار باختياره اللافت للملابس، حيث ظهر بإطلالة خارجة عن المألوف أثارت تفاعل الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، معلقًا عليها: "والله أنا مابقصدش حاجة خالص، هي الحاجات بتيجي كدا".

رأي أحمد سعد في العمل مع روبي

وقد شهد الحفل أيضاً مشاركة النجمة روبي، التي افتتحت الأمسية، وقدما معًا أغنيتهما الجديدة "تاني"، والتي جاءت ضمن ألبومه الأخير "بيستهبل"، وعلقعلى مشاركته الغناء مع روبي قائلًا: "روبي دي خطيرة، والناس لازم تعرف عن روبي حاجات تانية وهي أنها أكتر إنسانة بسيطة وطيبة وخام في الحياة، عايشة في الحياة كدا في سلام نفسي".

وأضاف سعد: "فأنا روبي بحبها شخصيًا وبحب أشتغل معاها لأن شغلها ناجح وربنا كرمها علشان هي مسلماها لربنا باستمرار، فربنا كرمنا في الديو بنجاح لأننا بنحب بعض وكل واحد فينا عايز التاني يظهر بأفضل شئ علشان كدا بتطلع أغانينا حلوة".

حفل أحمد سعد بالساحل الشمالي

كانقد حقق نجاحًا جديدًا بإحياء أضخم حفلات مهرجان مراسي بالساحل الشمالي، والذي شاركته فيه النجمة روبي، والذي قدم خلاله باقة من أجمل أغانيه منها "اليوم الحلو ده، اختياراتي، وسع وسع، بحبك يا صاحبي، الملوك، سايرينا يا دنيا"، بالإضافة إلى أغاني ألبومه الجديد أغنية "بطة" و"مكسرات"، حيث تفاعل معه الجمهور بشكل كبير.

كما أشعل المسرح مع النجمة روبي من خلال تقديم أغنيتهما "تاني" معًا على المسرح لاول مرة والتي كان قد طرحها ضمن الألبوم.

وتُعد هذه الحفلة الأولى لأحمد سعد بعد طرح أجدد ألبوماته بعنوان "بيستهبل".

