رانيا محمود ياسين: محمد رياض واجه أزمة صحية قبل افتتاح مهرجان المسرح

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 يوليو 2025 07:21 مساءً - كشفت الفنانة رانيا محمود ياسين عن تفاصيل يوم صعب مَر عليها وزوجها الفنان محمد رياض، قبيل مشاركتهما في حفل افتتاح الدورة الثامنة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري.

رانيا محمود ياسين تكشف عن الأزمات التي واجهت زوجها وواجهتها قبل افتتاح المهرجان القومي للمسرح

أوضحت رانيا محمود ياسين في منشور لها عبْر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن زوجها تعرّض لوعكة صحية حادة بسبب ميكروب في المعدة؛ حيث بلغت درجة حرارته 39 درجة مئوية، واضطر إلى تلقي علاج مكثّف، شمل مضاداً حيوياً وحقنة خافضة للحرارة، وذلك بعد استشارة الطبيب.

وأشارت إلى أنها واجهت أيضاً موقفاً محرجاً تمثّل في تعطُّل سحاب فستانها الذي كانت ستظهر به في الحفل، واضطرت إلى ارتداء فستان بديل في اللحظات الأخيرة، على الرغم من التحضيرات المسبقة والبروفة التي أجرتها.

وأضافت رانيا في "منشورها"، إلى أنها تعرضت للسقوط على السجادة الحمراء أثناء مغادرتها؛ مؤكدة أن اليوم كان مليئاً بالمفاجآت والإجهاد النفسي والجسدي. لكنها عبّرت عن امتنانها لتحسُّن حالة زوجها في اللحظات الأخيرة، وقدرته على حضور الفعالية؛ مُشيدة بتنظيم المهرجان الذي خرج بصورة مشرّفة.

واختتمت منشورها قائلة: "الحمد لله، اليوم مَر على خير. ألف سلامة عليك يا حبيبي، وربنا يكفينا شر العين وشر المستخبي".



حفل افتتاح الدورة الثامنة عشرة من المهرجان القومي للمسرح

افتُتح المهرجان القومي للمسرح المصري بدورته الثامنة عشرة، مساء أمس الأحد 20 يوليو على المسرح الكبير بـ دار الأوبرا المصرية، بعرض فيلم تسجيلي بعنوان: "سيدة المسرح العربي"، من إخراج أشرف فايق، والذي يسلّط الضوء على مسيرة الفنانة الراحلة سميحة أيوب.

كما شهد حفل الافتتاح حضور الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والفنان محمد رياض رئيس المهرجان، إلى جانب نُخبة من الفنانين والمسرحيين، الذين توافدوا على السجادة الحمراء، من بينهم: حمزة العلي، أنوشكا، الإعلامي أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، محسن منصور مدير المسرح الحديث، محمد أبوداوود، ياسر صادق.

المكرّمون في المهرجان القومي للمسرح المصري

تكرّم الدورة الثامنة عشرة من المهرجان عدداً من الفنانين، وهم: أشرف عبد الباقي، محيي إسماعيل، ميمي جمال، سميرة عبد العزيز، أحمد نبيل، جلال العشري؛ فضلاً عن الدكتور صبحي السيد، المخرج أحمد عبدالجليل، الكاتب سليم كتشنر، المخرجة عبير علي.



