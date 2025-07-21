محمد قماح يعود بقوة ويشعل الحماس بـ بتسأل ليه.. الطرح قريباً

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 يوليو 2025 07:21 مساءً - شوق النجم محمد قماح جمهوره ومحبيه لأحدث أغانيه التي جاءت بعنوان " بتسأل ليه"، والتي تشهد على عودة قوية له بعد غياب دام لمدة عامين. "بتسأل ليه" من ألحان وتوزيع محمد قماح، وكلمات الشاعر محمد السوكني.

محمد قماح يلهب حماس جمهوره لأحدث أغانيه " بتسأل ليه"

وطرح الفنان، البرومو التشويقي للأغنية عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، وخلال البرومو خضع لجلسه تصوير خاصه ظهر فيها بلوك مختلف وجديد للاستايلست إسراء جلال، وجاء التعليق الذي أرفقه "" بالبرومو مفعم بالحماس: "أنتوا جاهزين، فاضل أيام قليلة وبتسأل ليه حنكون جاهزة".

كما تعاون محمد قماح مؤخراً مع شركة البرسونا ستوديوز بدبي لإدارة أعماله وتولي الحملات الدعائية والترويجية لاعماله الفنية القادمة ومنهم أغنيته الجديدة بتسأل ليه التي من المقرر طرحها يوم الاربعاء المقبل.

View this post on Instagram A post shared by Mohamed Kammah محمد قماح (@mohamedelkammah)

أعمال فنية سابقة

يُذكر أن آخر أعمالكانت أغنيه انا مش نجيب ساويرس، التي قدم منها أيضاً ريميكس مع فنان عالمي اسمة سوبر ساكو كما تعاون أيضاً مع الكابو حميد الشاعري في دويتو أغنية ويلي التي حققت نجاحاً كبيراً وقت طرحها ومن المقرر أن يعلنخلال الفترة القادمة عن العديد من المفاجآت الفنية قريباً.

