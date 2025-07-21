سلوى خطاب تكشف للمرة الأولى مفاجأة عن عملها مع عادل إمام

حلَّت الفنانة سلوى خطاب ضيفةً على برنامج "ضيفي" الذي يقدّمه الإعلامي معتز الدمرداش على قناة "الشرق"، حيث كشفت مفاجأة حول عملها مع الفنان عادل إمام، مؤكدةً أنها كانت المرشحة الأولى لدور "هناء" في فيلم "اللعب مع الكبار" الذي قدّمته في النهاية عايدة رياض.

وحكت سلوى خطاب أن الحظ لم يحالفها بالعمل مع عادل إمام، قائلةً: "عادل إمام للأسف أنا مشتغلتش معاه غير فيلم واحد زمان "عيب يا لولو يا لولو عيب"، دايماً حظي وحش يبعتلي أكون مشغولة مش قادرة أشتغل، مع أن أكيد هو اللي مرشّحني وكنت بزعل أوي".

وتابعت: "فيلم "اللعب مع الكبار" لأول مرة أقول دا كنت هعمل دور عايدة رياض، بس الحقيقة هي مناسبة أكتر مني شكلًا أنا كنت هبذل مجهود أكتر، قالوا إن شكلي مش واحدة بقالها 15 سنة مستنياه عشان يشتغل وقتها كان شكلي صغير كنت لسة في المعهد لكن حقيقي لما اتفرّجت قلت عايدة مناسبة أكتر وعملته حلو أوي".

يُذكر أن سلوى خطاب شاركت في موسم رمضان الماضي بمسلسل "حكيم باشا"، وهو من بطولة الفنانين: مصطفى شعبان ورياض الخولي وسهر الصايغ ودينا فؤاد وأحمد فؤاد سليم ومنذر رياحنة وأحمد فهيم ومحمد نجاتي وهاجر الشرنوبي وميدو عادل.

