يحيى الفخراني يوجّه رسالة مؤثرة لمؤلف مسلسله "يتربّى في عزو"

خلال مداخلة هاتفية أجراها الفنان يحيى الفخراني مع برنامج "واحد من الناس" الذي يقدّمه الإعلامي عمرو الليثي، والذي استضاف فيه السيناريست يوسف معاطي، بعد غياب عن الإعلام، وجّه الفخراني لمؤلف مسلسله الشهير "يتربّى في عزو" رسالة مؤثرة طالباً منه العودة الى الكتابة، ومؤكداً أن الساحة الفنية خسرت كثيراً بسبب غيابه عنها.

وقال الفخراني في مداخلته الهاتفية: "أنا سعيد إني أسمع صوت الفنان والكاتب المبدع يوسف معاطي، وحرصت على المداخلة حتى أقول له نورّت مصر، وحمدلله على سلامتك ووحشتنا".

وتابع: "نتمنى أن تكون موجود بيننا وأنت فنان موهوب، وكنا نستمتع بما تقدمه من أعمال درامية رائعة، ومسلسل "يتربى في عزو" الأقرب الى قلبي، وما زال مستمر في تحقيق النجاح، وشخصية الراحلة كريمة مختار "ماما نونة"، وهذا المسلسل ومشهد أكل البليلة وأنا أبكي بأحداث المسلسل هو قصة حقيقية لوفاة والدة يوسف معاطي وكتبه من قلبه".

ودعا الفخراني معاطي للعودة الى الكتابة، قائلاً: "هذا حق مصر عليه، وإحنا بنخسرك، والفن بيخسرك وأنت مش موجود في مصر".

وعقّب يوسف معاطي على حديث يحيى الفخراني، قائلاً: "يحيى فنان كبير، وهو أصدق إنسان عرفته في حياتي في الفن وخارج الفن، وهو حالة فنية رائعة، وكانت بدايتنا في المسرح، وهو داخل قلبي وإن شاء الله يكون هناك عمل مشترك".

وعن مسلسل "يتربّى في عزو" قال يوسف معاطي: "والدتي توفّاها الله وكتبت هذا العمل، وكان ضمن أحداث المسلسل إن "ماما نونة" ستموت، ولكن يحيى الفخراني بعد مرور الحلقات ونجاحها قال ما تموتش حتى وصلنا للحلقة 29".

وكشف معاطي للمرة الأولى أسرار مشهد وفاة "ماما نونة"، وأنه كان يكتب المشهد على الورق، وتأثر كثيراً بمشهد وفاتها وأُصيب بالانهيار.

وأكد أن حياته تدمرت في طفولته، قائلاً: "وأنا صغير حياتي اتدمرت ومنزلي وأسرتي بسبب العدوان الإسرائيلي على مدينة السويس، وتهجّرت أنا وأسرتي من السويس، فمعظم أعمالي كانت متأثرة بما عشته في الماضي، وما يحدث في غزة سيكون له تداعيات كبيرة على العالم".

وأشار يوسف معاطي الى أنه قدّم فيلم "السفارة في العمارة" الذي يتحدث عن القضية الفلسطينية ولكن بشكل كوميدي، وأيضاً فيلم "حسن ومرقص" الذي يحكي عن الفتنة الطائفية وتم تناوله بأسلوب يمزج بين الدراما والكوميديا.

