ليلى علوي تستعيد كواليس بعض أعمالها الفنية بصور نادرة

نشرت الفنانة ليلى علوي عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" مجموعة صور نادرة من كواليس بعض أعمالها الفنية ظهرت فيها وهي تشارك أبطال هذه الأعمال بلحظات من المرح والسعادة.

ظهرت ليلى في صورة مع الفنانتين إلهام شاهين وفيفي عبده وهنّ يجرين في الشارع في حالة من المرح والسعادة، كما ظهرت في صورة أخرى مع النجم الكبير عادل إمام من كواليس فيلم "زوج تحت الطلب" الذي شاركته في بطولته، كذلك ظهرت مع الفنان أشرف عبد الباقي في كواليس فيلم "حب البنات" الذي شاركت في بطولته مع مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم: أحمد عز وحنان ترك وهنا شيحة وأحمد برادة وخالد أبو النجا.

وعلّقت ليلى على الصور برسالة مؤثرة قالت فيها: "كل صورة من دول فيها حكاية... ذكريات من زمن كان بسيط وجميل، ضحكة من القلب، وصُحبة من اللي بيعيشوا في القلب. ويمكن اللحظة عدّت، بس الإحساس بيها عمره ما غاب".

يُذكر أن ليلى علوي تواصل تصوير تجربتها التمثيلية الخامسة أمام الفنان بيومي فؤاد، في فيلمهما الجديد "ابن مين فيهم"، وذلك في أول تعاون سينمائي بينهما وبين المخرج هشام فتحي.

ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب ليلى علوي وبيومي فؤاد، عدد من النجوم الشباب، بينهم أحمد عصام السيد.

