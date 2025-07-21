أحمد الفيشاوي يحسم الجدل ويتعاقد على بطولة قصة سفاح التجمع

حسم الفنان أحمد الفيشاوي الجدل الذي أُثير طوال الفترة الماضية حول قصة "سفاح التجمع" بعد أن أعلنت جهتان تقديم العمل ورشحت كل جهة فناناً مختلفاً.

وأعلن الفيشاوي عبر حسابه الخاص في "إنستغرام" عن تعاقده على تقديم قصة "سفاح التجمع"، وهو من تأليف وإخراج محمد صلاح العزب، وإنتاج أحمد السبكي.

ونشر الفيشاوي بوستر العمل، وعلّق عليه قائلاً: "انتظروا كريم في "سفاح التجمع"، فيلم سينمائي من تأليف محمود صلاح العزب، ومن إنتاج أحمد السبكي".

يُذكر أن الفنان حسن الرداد كان قد أعلن أنه لا يزال يدرس فكرة تقديم قصة "سفاح التجمع"، لكنه متردّد في ذلك رغم أنه حضّر جيداً للشخصية من خلال تحقيقات النيابة، خوفاً من أن تؤثر سلباً في صورته لدى الجمهور.

من ناحية أخرى، يشارك أحمد الفيشاوي في بطولة فيلم "حين يكتب الحب"، والذي بدأ تصويره خلال الفترة الماضية، الى جانب عدد من النجوم، من بينهم: معتصم النهار وسوسن بدر، وجارٍ حالياً استكمال الترشيحات لباقي فريق العمل، والفيلم من تأليف الكاتبة سجى محمد الخليفات، وإخراج محمد هاني، وهو ينتمي الى نوعية الأفلام الرومانسية، حيث يقدّم رؤية مختلفة عن الحب والعلاقات الإنسانية.

