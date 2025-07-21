إلهام شاهين تُثير الكثير من الجدل بين متابعيها بعد ظهورها بنحافة ملحوظة

أثارت الفنانة إلهام شاهين الكثير من الجدل بين متابعيها بعد ظهورها بنحافة ملحوظة، خلال زيارتها الأخيرة الى لبنان، حيث نشرت عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" مجموعة صور ظهرت فيها وقد خسرت الكثير من وزنها.

وظهرت إلهام في الصور بإطلالة كاجوال، مرتديةً بنطلوناً وتيشرت باللون الأبيض، وعلّقت عليها قائلةً: "على جبل لبنان".

وتلقّت إلهام أسئلة كثيرة من جمهورها يسألون عن السرّ وراء رشاقتها، وهل خضعت لعمليات جراحية أم أنها اتّبعت حمية غذائية ومارست الرياضة بانتظام، علماً أنها شاركت قبل فترة تجربتها مع حقن التخسيس وتحدثت بصراحة عن استخدامها لها وعن آثارها السلبية على الجسم.

يُذكر أن إلهام شاهين شاركت في بطولة مسلسل "سيد الناس"، الذي عُرض في موسم رمضان الماضي، مع الفنانين: عمرو سعد، رنا رئيس، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدّم، خالد الصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، سلوى عثمان، طارق النهري، ياسين السقا، إنجي كيوان، ساندي علي...، وهو إخراج وقصة محمد سامي، ومن كتابة ورشة قلم، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول شخصية "الجارحي" الذي يدخل في عداوة مع أشقّائه الثلاثة، بسبب الميراث بعد وفاة والدهم، وهو ما يولّد العديد من المشاكل والصراعات بينهم.

