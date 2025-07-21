شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الشاطر يحصد 3 ملايين ونصف جنيه ليلة أمس الأحد في السينمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم "الشاطر" بطولة النجم أمير كرارة أمس الأحد 3 ملايين و405 ألف جنيه ، حيث من المتوقع أن تتزايد ايراداته الفترة المقبلة نظرا لانتهاء امتحانات الثانوية العامة وأجازة الصيف، والفيلم بلغت ايراداته لأكثر من 19 مليون جنيه في السينمات منذ انطلاقه .

قصة فيلم الشاطر



تبدأ أحداث فيلم الشاطر مع خروج "أدهم" الذي يُجسد شخصيته أمير كرارة، في رحلة من المغامرة والكوميديا، للبحث عن شقيقه، مستعينًا بصديقه "فتوح" الذي يُجسد شخصيته الفنان مصطفى غريب، وخلال وجودهما في تركيا يتعرف على "كارمن" التي تُجسدها الفنانة هنا الزاهد، لتغير حياته رأسًا على عقب بسبب تلك العلاقة ويخوضان رحلة مليئة بالمطاردات والمواقف الكوميدية.

فيلم "الشاطر" من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وأشرف نصر، وسامح جمال، وإخراج أحمد الجندي وبطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، عادل كرم، مصطفى غريب، أحمد عصام السيد وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف خالد الصاوي وشيرين رضا ومحمد عبد الرحمن توتا وإنتاج شركة سينرجي بلس، وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن كوميدي.

الشاطر يعيد أمير كرارة إلى السينما

أمير كرارة يعود بفيلم "الشاطر" إلى السينما بعد غيابه العام الماضي، حيث قدم آخر أفلامه "البعبع" الذي تم عرضه في موسم عيد الأضحى 2023، وشارك في بطولته كل من: ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد أنور، محمد عبد الرحمن، محمد عبد العظيم، والطفل جان رامز، مع عددٍ من ضيوف الشرف منهم منة شلبي التي ظهرت بصوتها، إنعام سالوسة، ورحاب الجمل، والفيلم من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي.



