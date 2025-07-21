شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهن الموسيقية تحيل محمود الليثي ورضا البحراوي للتحقيق والان مع تفاصيل الخبر

أحالت نقابة المهن الموسيقية كل من المطرب محمود الليثي ورضا البحراوي إلى التحقيق، على خلفية انتشار فيديوهات ظهروا فيها متجاوزين لوائح النقابة وآداب المهنة.

وتؤكد النقابة أنها لن تتهاون مع أي تصرف يسيء إلى صورة الفنان أو يمس القيم الفنية والأخلاقية، مشددة على التزامها بحماية الذوق العام ومحاسبة المخالفين وفقاً للوائحها الداخلية.

وكانت آخر اغاني رضا البحراوي مع النجم تامر حسني بعنوان المقص التي طرحها من فيلمه الجديد ريستارت.

وجاءت كلمات أغنية المقص، على النحو التالي: بغني وأقول موال عن صحبة الأندال، لما صاحبنا آمنا ولما عاشرنا ندمنا بس خلاص اتعلمنا.. يا معانا يا مش معانا، مالناش في النص نص.. عايز تقطع علاقتنا خد يلا المقص وقص.. ناس غريبة جدًا ولا أي شيء كان عاجب، نديهم عنينا يقولوا طب ما تجيبوا الحواجب.. مش مهم الوجع، المهم عرفنا مين فينا ندل ومين جدع، إحنا آه جدعان وناس أصيلة وطيبين، بس عند الكرامة لأ ولا بيفرق هنخسر مين.. إحنا ماسبناش حد كويس هو اللي مامسكش كويس، بس خلاص.