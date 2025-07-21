شكرا لقرائتكم خبر عن مش النهارده.. هياتم تكشف تاريخ ميلادها الحقيقي في آخر تصريح قبل وفاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة الراحلة هياتم في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" قبل أيام من رحيلها أن تاريخ ميلادها الحقيقي هو 31 ديسمبر 1948، وليس 22 يوليو كما هو مدون في بعض المصادر مثل ويكيبيديا، مؤكدة أن الموقع تضمن أيضًا معلومات غير دقيقة أخرى عن سيرتها الذاتية.

وأوضحت هياتم، التي رحلت في 27 يوليو 2018، أنها لم تكن تحتفل بيوم ميلادها بشكل منفصل لأنه يتزامن مع احتفالات رأس السنة الميلادية، مما جعل الكثيرين ينسون أو يخطئون في تحديد التاريخ الصحيح.

من الرقص إلى التمثيل.. رحلة فنية استثنائية

بدأت هياتم مسيرتها الفنية كـراقصة في الأفراح الشعبية في الإسكندرية، ثم انتقلت إلى كازينوهات القاهرة، قبل أن تتحول إلى التمثيل في مطلع السبعينيات عبر فيلم "ثم تشرق الشمس"، لتترك بعدها الرقص وتتفرغ للسينما والدراما.

ومن أبرز أعمال افنانة الراحلة هياتم: "غريب في بيتي"، "المتسول"، "قضية سميحة بدران"، "انتبهوا أيها السادة"، "زهرة وأزواجها الخمسة"، "المال والبنون" الجزء الأول وغيرها من الأعمال

الظهور الأخير.. واعترافات صادمة

كان آخر ظهور سينمائي لها في فيلم "يجعله عامر" (2017) حيث جسدت دور "انشراح" والدة بوسي، إلى جانب أحمد رزق وهشام إسماعيل.

أما آخر لقاء تلفزيوني لها فكان في برنامج "صاحبة السعادة" مع إسعاد يونس، حيث كشفت عن:

زواجها 3 مرات، ورفضها الزواج من رؤساء دول.

هجوم أهلها عليها بسبب اعتزالها الرقص.

دخولها الفن عبر مسابقة "ملكة جمال الشواطئ".

هياتم، التي عاشت 70 عامًا، تركت إرثًا فنيًا متنوعًا بين الرقص والتمثيل، لكن تاريخ ميلادها الحقيقي يبقى معلومة أخيرة صححتها بنفسها، تكشف كيف يمكن أن تختلط الحقائق في عالم الشهرة.