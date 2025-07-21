شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان القاهرة للطفل العربي يعلن لجنة تحكيم مسابقة التأليف المسرحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي ، برئاسة الدكتورة داليا همام، تشكيل لجنة تحكيم مسابقة التأليف المسرحي ضمن فعاليات دورته الثالثة، والمقرر انعقادها فى نوفمبر المقبل، حيث تضم نخبة من أبرز الأسماء العربية في مجال المسرح وكتابة الطفل، وهم: الكاتبة صفاء البيلي (مصر)، الكاتب فهد ردة الحارثي (السعودية)، الكاتب والمخرج غنام غنام (فلسطين).

وأكدت الدكتورة داليا همام أن مسابقة التأليف المسرحي تسعى لتشجيع الإبداع في مجال النصوص المسرحية الموجهة للأطفال، وإتاحة الفرصة للأصوات الجديدة والمتميزة في التعبير عن قضايا الطفل العربي من خلال المسرح، باعتباره وسيلة تعليمية وترفيهية في آنٍ واحد.

ووضعت إدارة المهرجان شروطًا أساسية للتسابق في هذه الفئة، أبرزها:أن يكون النص مكتوبًا من قِبل طفل أو ناشئ حتى عمر 18 عامًا، على أن يعالج إحدى القضايا التي تهمه أو تمس حياته، أن يكون النص موجهًا للأطفال ومؤلفًا من قِبل كاتب بالغ، ويتناول إحدى قضايا الطفل العربي، وكذلك الالتزام بكتابة إقرار أصالة العمل.

جدير بالذكر أن مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي يقام تحت رعاية جمعية الفن والثقافة بتاح، ورعاية وزارة الثقافة المصرية ورعاية وزارة الشباب والرياضة، وأكاديمية الفنون.