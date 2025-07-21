شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عبد الفتاح: "ليه سكتوا" من أهم أعمالي مع آمال ماهر بعد عودتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الموزع الموسيقي عمرو عبد الفتاح، إن أغنية "ليه سكتوا" تُعد من أبرز الأعمال التي شارك فيها، مشيرًا إلى سعادته بالتعاون مع النجمة آمال ماهر، التي وصف عودتها للساحة الفنية بالقوية والمميزة.

وأضاف عبد الفتاح لـ"الخليج 365": "سعيد جدًا بالتعاون مع آمال ماهر، وفريق العمل بالكامل، سواء الشاعر نادر عبد الله أو الملحن أحمد زعيم، اللي فاجأني بلحن وكلمات قوية جدًا."

وتابع: "بدأت أولًا بتوزيع الأغنية، وبعد ما أمال سمعتها وأعجبتها، تواصلت مباشرة مع زعيم، وبدأنا تنفيذ الأغنية سويًا، لتخرج في شكلها النهائي بعد الماستر والمكس مع المهندس أمير محروس، زي ما سمعتوها."

من ناحية أخرى أطلقت النجمة آمال ماهر ألبومها الجديد، الذي يحمل اسم "حاجة غير" على منصات اليوتيوب ومنصات التواصل الاجتماعى، ويحمل في طياته تجربة فنية متجددة من حيث الكلمات والألحان والتوزيع الموسيقى، ويضم الألبوم مجموعة من الأغاني التي تتنوع في موضوعاتها وتقدم أنماطاً موسيقية حديثة، تعكس تطوراً لافتاً في مسيرتها الفنية.

واعتمدت آمال ماهر في هذا الألبوم على التعاون مع نخبة من الشعراء والملحنين، ما أضفى تنوعاً وغنى في الأسلوب والمحتوى، ويُنتظر أن يحقق الألبوم صدى واسعاً لدى جمهورها في الوطن العربي، خاصة في ظل حالة الترقب التي رافقت الإعلان عنه.