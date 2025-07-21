شكرا لقرائتكم خبر عن آمال ماهر تتصدر تريند يوتيوب بـ3 أغنيات من ألبومها الجديد حاجة غير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل النجمة آمال ماهر حضورها القوي على الساحة الغنائية، حيث تصدرت التريند والأكثر مشاهدة في عدد من أغانى ألبومها الجديد الذى يحمل إسم حاجة غير وتم طرحه أمس، وحققت 3 أغانى التريند ومنها أغنية عقدة حياته ونسيت إسمى التي تعاونت فيهم مع الشاعر الغنائى نادر عبد الله، الذى يعرف تماماً كيف يكتب لها، ويفهم طباع صوتها، كما تصدرت اغنية مضمونة أيضا التريند وهى كلمات الشاعر أحمد المالكى، حيث استطاع أن يترجم مشاعر آمال ماهر إلى كلمات تلامس القلب .



امال ماهر تتصدر التريند



أمال ماهر تتصدر التريند



أمال ماهر تتصدر التريند بأغنية مضمونة

واعتمدت آمال ماهر في هذا الألبوم على التعاون مع نخبة من الشعراء والملحنين، ما أضفى تنوعاً وغنى في الأسلوب والمحتوى، ويُنتظر أن يحقق الألبوم صدى واسعاً لدى جمهورها في الوطن العربي، خاصة في ظل حالة الترقب التي رافقت الإعلان عنه.

ويحتوي ألبوم "حاجة غير" للنجمة آمال ماهر، على 10 أغنيات، كتب منها الشاعر نادر عبد الله 6 أغانى مستحوذا على النصيب الأكبر في الألبوم، ومن ضمن أغانى الألبوم: أغنية "حاجة غير" كلمات الشاعر نادر عبد الله، وألحان أحمد إبراهيم، وتوزيع شريف مكاوي، و"ليه سكتوا؟" من كلمات نادر عبد الله، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع عمرو عبد الفتاح.

وأيضًا أغنية "اتراضيت" من كلمات الشاعر أحمد المالكي، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخولي، وميكس وماستر عمرو الخضري، وأغنية "نسيت اسمي" من كلمات نادر عبد الله وألحان مدين وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية "لو لينا عمر" من كلمات نادر عبد الله وألحان محمدي وتوزيع مادي.

وأغنية "عقدة حياته" من كلمات الشاعر نادر عبد الله وألحان نور عز العرب وتوزيع علي شاكر، وأغنية "خبر عاجل" من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان مدين وتوزيع توما.

وأغنية "رقم واحد"، من كلمات نادر عبد الله وألحان أحمد زعيم وتوزيع أحمد أمين، وأغنية "مضمونة" من كلمات أحمد المالكي وألحان مدين وتوزيع يحيى يوسف وماستر أمير محروس، وأخيرًا أغنية "يا جبروتك" من كلمات الشاعر عليم، ألحان إسلام رفعت، وتوزيع وميكس وماستر إلهامي دهيمة وأحمد حسام.