شكرا لقرائتكم خبر عن شمس البارودى تسترجع ذكريات علاقتها بأختها فى خطابات نادرة بينهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استرجعت الفنانة شمس البارودي ذكريات تجمعها بأختها لأمها من خلال حسابها على موقع فيس بوك، إذ تحدثت عن ذكرياتهما معاً في منشور مطول، أوضحت فيه جذور علاقتهما منذ طلاق والدتها من زوجها الأول وذهابها لمنزل جد الفنانة شمس البارودي.

كما تطرقت لطبيعة علاقتها بأختها وكيف كان يجمعهما الحب بشكل كبير، مستدلة على ذلك من خلال خطاباتهما التي ما زالت تحتفظ بها إلى الآن وتعكس علاقتهما القوية.



شمس البارودي على فيس بوك

شمس البارودى تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة حسن يوسف

من ناحية أخرى سبق أن كشفت الفنانة المعتزلة شمس البارودى تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة زوجها الفنان حسن يوسف، وذلك عبر حسابها بموقع فيس بوك حيث كتبت: "حبيبى يا حسن يا حبيبى يا عبد الله رأيت الراحة والسعادة فى وجهيكما بعد صعود الروح لبارئها ابنى رأيته بعد تسليم روحه لخالقها ووجهه نور وهادئ وضممته لصدرى وقبلته وعاتبته أن سبقنى لله واستودعته وحمدت وشكرت وقلت اللقاء فى دار الحمد بإذن الله يا شهيد يارب.. أما حبيبى زوجى عشت معه كل اللحظات وهو هادئ مطمئن من الساعة الرابعة فجرا حتى العاشرة صباحا أتلو عليه القرآن وأنا أضم يده ورأسه بيدى واطمأن بعد ما تلوت سورة ياسين والملك ورقيته الرقية الشرعية، هدأت أنفاسه وانتظمت ضربات قلبه وأنا أردد عليه يا حبيبى عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله آمنين (أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله).