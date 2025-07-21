شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الليثى: أحترم قرار إحالتى للتحقيق فى نقابة الموسيقيين والان مع تفاصيل الخبر

أعرب الفنان محمود الليثي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، عن احترامه الكامل لقرار نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل بإحالته للتحقيق، وذلك على خلفية ظهوره في أحد الحفلات، مرددًا شعارات برفقة "شاويش مسرح".

وأكد الليثي أنه يقدر دور النقابة، ويحترم اللوائح المنظمة للعمل الفني، مضيفًا: "ربنا يخلي مصطفى كامل لينا"، في إشارة منه إلى دعمه لرئيس النقابة ومجهوداته في تنظيم الوسط الفني.

وأجرت نقابة المهن الموسيقية تحقيقًا مع الليثي للوقوف على تفاصيل الواقعة، في إطار حرصها على الالتزام بالضوابط المهنية والسلوكية المعمول بها.

وطرح مؤخراً النجم محمود الليثي أغنية جديدة بمشاركة النجم محمد رمضان بعنوان "قدها" على موقع يوتيوب والتي لاقت رواجاً على منصات التواصل الاجتماعى، والأغنية من كلمات مصطفى حدوتة وألحان تاج وتوزيع إيهاب كوليبكس.

وطرح نجم الأغنية الشعبية محمود الليثى أيضاً، أغنية بعنوان "أنا يا ابني نمبر وان" من كلمات حسين خالد وتوزيع فلسطينى.

من ناحية أخرى حقق محمود الليثي نجاحاً من خلال غنائه "عينى ع الشرف" وهي تتر مسلسل شباب امرأة وعُرض فى موسم رمضان الماضى، من بطولة النجمة غادة عبد الرازق وحقق نجاحًا كبيرًا.