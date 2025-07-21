شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للسينما يحتفل بذكرى ثورة 23 يوليو بعرض أفلام "أبو سمبل" و"4 أيام مجيدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم مركز الثقافة السينمائية، التابع للمركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح، عرضًا سينمائيًا خاصًا بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوب المصريين، في إطار احتفالات وزارة الثقافة بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، وفي إطار مبادرة "مصر تتحدث عن نفسها".

وتمثل ثورة يوليو محطة فارقة في التاريخ المصري، حيث أثرت بشكل عميق على الثقافة والفنون، وأسست لمرحلة جديدة حملت الهوية القومية المصرية، خاصة في السنوات التي أعقبت الثورة.

ويتضمن برنامج الأمسية عرض فيلمين من أهم الأعمال الوثائقية في التراث السينمائي المصري: "فيلم "4 أيام مجيدة" للمخرج صلاح التهامي، والذي يرصد لقطات تاريخية حية توثق لحظة تغيير مجرى نهر النيل خلال بناء السد العالي.

فيلم "معبد أبو سمبل" للمخرج سعد نديم، الذي يتناول مشاهد توثيقية لمعبد أبو سمبل قبل نقله إلى موقعه الحالي، بعد تحويل مجرى النيل. ويُعد بناء السد العالي أحد أهم إنجازات ثورة 23 يوليو، ويتضمن الفيلم مشاهد نادرة تم تصويرها بعد استعدادات استمرت 12 يومًا، نظرًا لأن هذه اللحظات التاريخية لا تحتمل إعادة التصوير.

وأكد الدكتور أحمد صالح حرص المركز القومي للسينما الدائم على المشاركة في الفعاليات الوطنية من خلال عرض كنوز التراث السينمائي المصري، التي تُجسد عظمة التاريخ المصري للأجيال الجديدة، وتُعرفهم بأحداث ووقائع صنعها الشعب المصري ولم يعاصرها الشباب.