إيقاف راغب علامة عن الغناء في مصر واستدعاؤه للتحقيق.. إليكم التفاصيل

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 يوليو 2025 10:24 مساءً - أصدر الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية بياناً صحفياً، قرر فيه إيقاف الفنان راغب علامة عن الغناء في مصر، واستدعاءه للتحقيق؛ لما حدث منه مؤخراً في إحدى حفلاته.

التحقيق مع الفنان راغب علامة

وقال النقيب مصطفى كامل في بيان صحفي له منذ قليل: تابعتُ على مدار يومين سلوكاً مشيناً يخالف كلّ العادات والتقاليد والقيم المجتمعية المصرية، ولم نعتَد عليه داخل وطننا سابقاً، ولن نسمح بأن يتكرر على أرض أم كلثوم وعبدالوهاب وحليم وعظماء الفن العربي. مسارح مصر اعتلاها كبار فناني مصر والعالم العربي العظماء فناً وقيمة، ولم تكن يوماً ولن تكون مرتعاً للقبلات والإيحاءات غير المنضبطة والأحضان التي تثير الاشمئزاز.

بيان صحفي من نقابة المهن الموسيقية المصرية- الصورة من المركز الإعلامي للنقابة

قرارات صارمة من نقابة المهن الموسيقية المصرية

وأضاف نقيب المهن الموسيقية في بيانه: "مع تقديم خالص احترامي وتقديري للصديق فريد بو سعيد نقيب الموسيقيين بدولة لبنان الشقيقة، ولكلّ الإخوة الأشقاء من الشعب اللبناني الحبيب؛ فقد قررنا نحن نقابة المهن الموسيقية نقيباً ومجلس إدارة، الآتي:

استدعاء الفنان راغب علامة لمقر نقابة المهن الموسيقيه بمصر والتحقيق معه، فيما بدر منه عمداً بمخالفة الأعراف والعادات والتقاليد المصرية. وإيقاف التصريح له بالعمل داخل مصر لحين مثوله للتحقيق بمقر النقابة".

مخاطبة غرفة المنشآت السياحية للاجتماع بسيادتهم أو من ينوب عن سيادتهم لاتخاذ قرارنا سوياً، باستدعاء صاحب المنشأة السياحية التي احتضنت هذا الحفل الذي يعَد إسقاطاً واضحاً ومُتعمداً لكلّ القيم والأعراف والعادات والتقاليد المصرية.

حفل راغب علامة كامل العدد

وشهد الحفل الذي أحياه راغب علامة في مصر بمنطقة الساحل الشمالي، والذي تسبب له في أزمة مع نقابة المهن الموسيقية المصرية، حضور الآلاف من الجمهور من مختلف الجنسيات، الذين تخطّوا الطاقة الاستيعابية للمكان، من أجل سماع أغاني مطربهم المفضل والتفاعل معه على مسرح الحفل.

وبمجرد صعود راغب على مسرح الحفل، تعالت الصحيات، وردد المتواجدون معه كلمات أغانيه، في ظل حماس وحيوية مفعمة من الجميع.

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