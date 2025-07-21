نادية مصطفى تنفي شائعة إصابة أنغام بالسرطان: تأكدت بنفسي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 يوليو 2025 10:24 مساءً - طمأنت الفنانة نادية مصطفى، جمهور ومحبي الفنانة أنغام على حالتها الصحية؛ خاصة عقب تداوُل البعض أخباراً خلال الساعات القليلة الماضية، عن إصابتها بسرطان الثدي. مؤكدة على تمتُّع الأخيرة بصحة جيدة.

نادية مصطفى: "الفنانة أنغام بصحة جيدة"

وكتبت نادية مصطفى منشوراً عبْر صفحتها على "إنستغرام"، أكدت من خلاله على كذب ما يُشاع عن إصابة أنغام بمرض سرطان الثدي؛ إذ قالت: "تأكدتُ بنفسي من كذب ما يشاع، وألف حمد وشكر لله أن الخبر السيّئ المتداوَل عن إصابتها بسرطان الثدي غيرُ صحيح، ربنا يحميكِ ويحفظك ياحبيبتي من كلّ شر يا رب، ويحفظ الناس جميعاً ويشفي كلّ مريض يا رب".

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تفاصيل الحالة الصحية للفنانة أنغام

من جهته، أصدر المكتب الإعلامي للفنانة أنغام بياناً رسمياً أكّد فيه، أن الفنانة لم تشخَّص بأيّ نوع من الأورام؛ مشيراً إلى أنها فقط تخضع لفحوص طبية روتينية، تشمل متابعة وظائف البنكرياس، وذلك ضمن إطار الرعاية الصحية الوقائية التي تتبعها بشكل منتظم.

كما أُعلن أنها تستعد للسفر إلى ألمانيا خلال الأيام المقبلة؛ لاستكمال تلك الفحوص الطبية، من دون وجود أيّة مخاوف صحية تستدعي القلق.

أنغام تتألّق في حفل مهرجان العلمين

على جانب آخر، أحيت الفنانة أنغام حفلاً غنائياً ناجحاً، بقيادة المايسترو هاني فرحات، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، وسط حضور جماهيري كبير.

افتتحت أنغام فقرتها بأغنية "عمري معاك"، وتوالت الأغاني بعد ذلك في وصلة غنائية طويلة تنوّعت بين أعمالها القديمة والحديثة، وبلغ عددها أكثر من 30 أغنية، من أبرزها: "بقالك قلب"، "أساميك الكتيرة"، "حالة خاصة جداً"، "بين البينين"، "أكتبلك تعهُّد"، و"يا ريتك فاهمني".

وكان من أبرز لقطات الحفل، صعود الفنان تامر عاشور إلى المسرح، رغم إصابته في قدمه؛ لمشاركة أنغام غناء أغنية "لوحة باهتة" التي لحّنها لها، بعد أن قدّمته للجمهور ووجّهت له التحية.

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