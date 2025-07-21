شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل منع الفنان راغب علامة من الغناء فى مصر وتواصله مع نقابة المهن الموسيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما إن أصدر المطرب مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، قراراً بمنع المطرب راغب علامة من الغناء في مصر، كردة فعل لما ظهر خلال أحد حفلاته مع فتاة من معجباته حتى تصدر الأمر التريند مؤخراً، لما يتمتع به راغب علامة من جماهيرية كبيرة، ولتصرف النقابة بسرعة كرد فعل على ما حدث.

لكن المطرب راغب علامة، على الفور، حرص على حل الخلاف الذى حصل بشكل يتناسب مع قيمته الفنية الكبيرة ومحبته الشديدة لمصر التى دوماً ما غنى فيها على مدار سنوات كان فيها أحد أهم نجوم الغناء، إذ حرص راغب علامة على الاتصال فوراً بالنقيب مصطفى كامل، وفقاً لما أكده الأخير في تصريحات مؤخرا.

نص رسالة راغب علامة لـ مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية

التصريحات أكد فيها كامل أن راغب علامة أرسل له رسالة نصية جاءت كالتالي: "أخى وحبيبي وصديق العمر النقيب مصطفى كامل، علمت الآن بقرار النقابة، وأود أن أؤكد أن مصر هي بلدي الثاني وبلد الكبار من الفنانين وسياحة مصر هي مسئوليتنا كفنانين عرب، ومشاركة مع إخواننا الفنانين المصريين، وأتمنى أن أكون سبباً لإسعاد كل القادمين لحفلات مصر، وخصوصاً الساحل الشمالي، وما يحدث به من طفرة سياحية غير مسبوقة".

وأضاف في رسالته: "أقسم بالله أن ما حدث من تصرف هذه الفتاة جاء دون قصد منه أو رغبة نهائيا، وأن الصورة خادعة، ولم تكن كما ظهرت، وأن ما حدث هو نتيجة سوء تنظيم الصعود على المسرح".

وتابع: "أُكن كل الإحترام لمصر وضيوف مصر الحاضرين للحفلات، ولن أقبل أي سوء فهم بينه وبين نقابة المهن الموسيقية التي هي بيتي، وأعتبر أنني بداخلها بين أهلي وناسي".

رد فعل مصطفى كامل على رسالة راغب علامة

وعلق مصطفى كامل، بأن الفنان الكبير راغب علامة حرص على مثوله للحضور لمقر النقابة خلال الأيام القادمة قائلاً لى: "سوف أحضر لمقابلة وزيارة صديق عمري في بيتي الثاني ونقابتي الثانية نقابة المهن الموسيقية بمصر".

وأضاف مصطفى كامل: "وبصفتي نقيباً للمهن الموسيقية أقدر وأحترم سرعة اتصال الفنان الكبير راغب علامة لتوضيح الأمر واحترام مصر وشعبها وضيوفها من كل بلدان العالم وإقراره باحترام قرار نقابة المهن الموسيقية والحضور لبيته الثاني".