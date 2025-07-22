شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الإسكندرية السينمائى يعلن لجنة تحكيم مسابقة الأطفال الدولية بدورته الـ41 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، عن تشكيل لجنة تحكيم مسابقة الأطفال الدولية، ضمن فعاليات الدورة 41 التي تقام خلال الفترة من 2 حتى 6 أكتوبر 2025 بمدينة الإسكندرية.

وجاءت تشكيلة اللجنة لتضم نخبة من الأسماء البارزة في مجالات الأدب والسينما من مصر وأوروبا، حيث تترأس اللجنة الكاتبة المصرية المتخصصة في أدب الطفل سماح أبو بكر عزت، صاحبة أكثر من 40 إصدارًا للأطفال، والحائزة على جوائز محلية ودولية بارزة، من بينها الجائزة الذهبية عن سيناريو مسلسل الأطفال “علاء الدين وكنز جدو أمين”، وجائزة المجلس الدولي لكتب اليافعين بسويسرا عام 2020.

وتشتهر سماح أبو بكر عزت بريادتها في تنمية قيم قبول الآخر والوطنية، ومشاركتها الفعالة في مبادرات “حياة كريمة” و”اتكلم عربي”، فضلاً عن مساهماتها في تأليف كتب مبسطة للأطفال حول الإنجازات القومية.

ويشارك في عضوية اللجنة المخرج السينمائي، تامر رجلي، وهو سويسري-مصري، تخرج في المدرسة الكانتونية للفنون بلوزان (ECAL)، وحصل على منحة الجمعية السويسرية للمؤلفين وجائزة CÉCI الفرنسية، وحقق نجاحات لافتة من خلال فيلمه الروائي الطويل “العودة إلى الإسكندرية” الذي عُرض في كبرى المهرجانات الدولية.

كما يشارك أيضا الممثل والمنتج السينمائي الفرنسي إبراهيم نايتيجا، ممثل وهو من أصول مغربية، يشرف منذ عام 2005 على تنظيم مهرجان سينيالما بفرنسا، وشارك كممثل ومخرج في عدة أعمال سينمائية وتليفزيونية، وكان له دور بارز كمستشار لشؤون السينما ببلدية كاروس.

يأتي اختيار اللجنة تأكيدًا على توجه مهرجان الإسكندرية لدعم سينما الطفل وتشجيع المواهب الواعدة في هذا المجال، ومنح المسابقة بعدًا ثقافيًا وإنسانيًا يعكس التنوع والانفتاح على التجارب السينمائية المختلفة من دول المتوسط والعالم.

يقام مهرجان الإسكندرية السينمائي هذا العام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية.