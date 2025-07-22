شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء أبو اليزيد: بسمة فى مسلسل فات الميعاد مش ملاك ولكنها لا تستحق عنف مسعد والان مع تفاصيل الخبر

قالت الفنانة أسماء أبو اليزيد، خلال ندوة مسلسل فات الميعاد في الخليج 365، إن بسمة في المسلسل ليست ضحية، فهي شخصية طموحة، وتريد أن تطور من حياتها وبيتها، لكنها ليست ملاكا، وأخطاؤها لا تبرر طريقة تعامل مسعد معها.

وأكملت أسماء أبو اليزيد أن بسمة ليست أنانية، ولكنها أم تحاول الحفاظ على ابنتها ولا تريدها أن تعيش في نفس البيت الذي عانت فيه، ولا تتعرض لنفس المعاملة التي كانت تعامل بها في بيت مسعد والتي جمعتها علاقة سامة معه، مشيرة إلى أن بسمة شخصية مستفزة ولها أخطاؤها، ولكن لا تستحق المعاملة التي كان يعاملها لها مسعد.

وعن ردود الأفعال على المسلسل، قالت أسماء أبو اليزيد إنها سعيدة جدا بردود الأفعال، خاصة أن شخصيات المسلسل شخصيات حقيقية وسمعنا عنها.

وأشارت أسماء إلى أنها كانت متوقعة نجاح العمل، لكن ردود أفعال الجمهور فاقت توقعاتها والفضل في ذلك لله وللإنتاج والإخراج والكتابة أيضا.

وأوضحت أسماء أبو اليزيد أن شخصية بسمة مع مسعد كانت شيء ومع معتصم تحولت للشخص هو الأقرب لشخصيتها الحقيقية، لأن مسعد كان عنيفا وسلاحها الوحيد هو صوتها هو دفاعها الوحيد، لكن معتصم أقرب للشخص السوى، وتحاول أن تعيش معه حياة هادئة.

الخليج 365 يكرم صناع مسلسل فات الميعاد



كرم ”الخليج 365” صناع عمل مسلسل فات الميعاد الذى حقق نجاحا كبيرا وعُرض على قناة دى إم سى، وذلك بحضور الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365، وزملاء قسم الفن، وحضر من أسرة العمل كل من الفنانة أسماء أبو اليزيد وأحمد مجدي وسلوى محمد علي ومحمد علي رزق والمخرج سعد هنداوى والمنتج الفني محمد عبد الحفيظ والمنتج إبراهيم حمودة، ومحمد فريد المشرف على الكتابة عن طريق الزووم.

مسلسل فات الميعاد فاق التوقعات



وتحدث صناع العمل خلال ندوة أقامها الخليج 365 عن كواليسه وتفاعل الجمهور معه منذ عرض بداية حلقاته على قناة دى ام سى، ومنحت الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365 درع التكريم لهم.

مسلسل فات الميعاد مكون من 30 حلقة، ومن تأليف عاطف ناشد وإسلام أدهم وناصر عبد الحميد، وإخراج سعد هنداوي، بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد علي رزق، أحمد صفوت، هاجر عفيفي، محمد أبو داوود، وعدد آخر من الفنانين، إنتاج شركة سكوير ميديا للمنتج إبراهيم حمودة.