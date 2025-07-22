شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل فات الميعاد الحلقة 29.. مسعد يخطف ريم من بسمة والان مع تفاصيل الخبر

شهد مسلسل فات الميعاد الحلقة 29، قيام أحمد مجدي "مسعد" بخطف ابنته ريم من والدتها أسماء أبو اليزيد "بسمة"، حيث اتفق مع ابنته ريم على أن تنزل من البيت لتقابله، وبعد أن ذهبت له أخذها معه بعدما أوهمها بأنه استأذن من والدتها.

وشهدت الحلقة مشادة بين أحمد صفوت "معتصم" ومسعد، حيث ضرب كل منهما الثاني أمام منزل محمود البزاوي "الأستاذ محمود" والد بسمة.

وقام معتصم بالاتفاق مع شركاء مسعد في ورشة الجلود على شراء نصيبهما لتصبح الورشة ملكاً له.

وكان الفنان أحمد مجدي، قد قال خلال ندوة مسلسل فات الميعاد باليوم السابع، إنه حضّر جيدا للمسلسل، وكان من أهم النقاط الحاسمة في صناعة العمل، هو أن هناك تاريخا للشخصية فريق الكتابة قدمه لكل شخصية، وهو أمر لا يحدث كثيرا، فتاريخ الشخصية جعله يعرف جيدا شكل تربية وطفولة مسعد، وتأثير تلك التربية عليه، وهو تسهيل لأصعب شيء في بناء الشخصية، وأول خطوة جعلته يشعر بأنه أمام عمل جاد.

وأضاف أحمد مجدي، إن المنتج إبراهيم حمودة والمخرج سعد هنداوي حرصا على أن يكونا متواجدين معه وقت قص شعره ليتناسب مع الشخصية، وهو ما جعله يشعر بالجدية، مؤكدا أن أمانة صناع العمل وصدقهم وإخلاص كل العاملين ساعده في تقديم العمل بنجاح.

الخليج 365 يكرم صناع مسلسل فات الميعاد

كرم ”الخليج 365” صناع عمل مسلسل فات الميعاد الذى حقق نجاحا كبيرا وعُرض على قناة دى إم سى، وذلك بحضور الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365، وزملاء قسم الفن، وحضر من أسرة العمل كل من الفنانة أسماء أبو اليزيد وأحمد مجدي وسلوى محمد علي ومحمد علي رزق والمخرج سعد هنداوى والمنتج الفني محمد عبد الحفيظ والمنتج إبراهيم حمودة، ومحمد فريد المشرف على الكتابة عن طريق الزووم.

مسلسل فات الميعاد فاق التوقعات

وتحدث صناع العمل خلال ندوة أقامها الخليج 365 عن كواليسه وتفاعل الجمهور معه منذ عرض بداية حلقاته على قناة دى ام سى، ومنحت الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365 درع التكريم لهم.

مسلسل فات الميعاد مكون من 30 حلقة، ومن تأليف عاطف ناشد وإسلام أدهم وناصر عبد الحميد، وإخراج سعد هنداوي، بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد علي رزق، أحمد صفوت، هاجر عفيفي، محمد أبو داوود، وعدد آخر من الفنانين، إنتاج شركة سكوير ميديا للمنتج إبراهيم حمودة.