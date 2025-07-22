شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل شاكر: ألبومي في المراحل النهائية وطرحه قريبًا على جميع المنصات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المطرب اللبناني محمد فضل شاكر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" عن استعداده لطرح ألبومه الغنائي الجديد خلال الأيام المقبلة، والذي يضم 6 أغنيات متنوعة باللهجتين المصرية واللبنانية. وأكد شاكر أن الألبوم يتميز بتجديد في الكلمات والتوزيع الموسيقي، مشيرًا إلى أنه حالياً في المرحلة الأخيرة من عمليات المكساج والماستر، تمهيدًا لطرحه عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي.

وأعرب محمد فضل شاكر عن أمله في أن ينال الألبوم إعجاب الجمهور، خاصة أنه يحمل طابعاً مختلفاً وجديداً على مستوى الشكل والمضمون.

من ناحية أخرى كان شارك محمد فضل شاكر مؤخرا فى مهرجان موزاين، بدأ فقرته الغنائية على مسرحبالغناء لوالده أشهر أغنياته، منها: "فاكر" يا غايب" "أحلى رسمة" "معقول" "يا حياة الروح" وغيرها من الأغنيات، كما طلب من الجمهور أن يشاركه الدعاء لوالده الفنان الكبير فضل شاكر أن يفرج عنه ويخرجه من محنته.

مشاركة محمد فضل شاكر فى موازين هى الأولى له رسميًا كفنان، حيث سبق أن صعد قبل 13 عامًا على نفس خشبة المسرح، وهو صغير مع والده عندما غنى معه أغنية "روح"، وهى بالمناسبة كانت آخر حفلة جماهيرية لـ فضل شاكر والتى اعتزل من بعدها لكنه عاد مؤخرًا.