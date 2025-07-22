شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب تأجيل طرح فيلم Blade ومصير مجهول يواجهه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف كيفن فيجي، رئيس استوديوهات مارفل، عن سبب تأجيل إعادة إنتاج فيلم Blade لسنوات، حيث أعلنت مارفل لأول مرة عن إعادة إنتاج فيلم Blade، مع نجم فيلم Moonlight والحائز على جائزة الأوسكار ماهرشالا علي في الدور الرئيسي، في عام 2019.

نكسات فيلم Blade

ومنذ ذلك الحين، واجه الفيلم العديد من النكسات، حيث تناوب على كتابة السيناريو عدة مرات للوصول إلى مرحلة الإنتاج، ليُحذف في النهاية من جدول إصدارات مارفل بالكامل، كما انضم العديد من المخرجين للمشروع وانسحبوا منه في السنوات التي تلت الإعلان عنه.

ورغم تصريح علي في ديسمبر 2023 بأنه "متشجع بشدة" من الاتجاه الذي يسلكه الفيلم بعد أحدث تغييراته الإبداعية، فقد أزالت مارفل فيلم Blade من موعد إصداره المقرر في نوفمبر 2025 أواخر العام الماضي، ولم تُعلن عن أي شيء بشأنه منذ ذلك الحين.

تصريح كيفن فيجى

تحدث فيجى نفسه عن الفيلم لمجلة فارايتي، وبدايةً، أكد فايج أن علي "لا يزال مرتبطًا" بـ Blade، وأشار قائلا:" الأزمة أننا نريد إضافة حبكة جديدة ومختلفة لقصته وهذا ما أدى إلى هذا التأخير الكبير".