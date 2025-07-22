شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط حضور الحفلات الفنية بمسرح ساقية الصاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسرح ساقية عبد المنعم الصاوى، أحد أبرز المنصات الفنية في العاصمة المصرية، قواعد الحضور لحفلاته الفنية، والتي تهدف إلى ضمان تجربة فنية مميزة للجمهور.

أبرز الشروط المعلنة:

يُسمح بدخول الأطفال من سن 6 سنوات فما فوق فقط

يجب على ولي الأمر شراء تذكرة كاملة للطفل

يلتزم ولي الأمر بضمان هدوء الطفل خلال الحفل

في حال إحداث الطفل لأي ضوضاء، يجب اصطحابه خارج القاعة فورا

قواعد عامة:

يُمنع منعاً باتاً دخول الأطفال تحت 6 سنوات (ما عدا العروض المخصصة للأطفال)

الالتزام التام بالمقاعد المحددة حسب أرقام التذاكر

لا يُسمح باسترجاع أو استبدال التذاكر بأي حال من الأحوال

ممنوعات داخل المسرح:

التصوير بكافة أشكاله (ثابت أو فيديو)

البث المباشر عبر وسائل التواصل

التدخين بكافة أنواعه داخل المسرح

وأكد القائمون على المسرح، أن هذه الإجراءات تأتي للحفاظ على الجو الفني المناسب، وضمان راحة جميع الحضور، مشيرين إلى أن أي مخالفة لهذه القواعد ستؤدي إلى إخراج المخالف فوراً من القاعة دون أي تعويض.

يذكر أن مسرح الساقية يقدم باقة مميزة من الحفلات الفنية خ بمشاركة أبرز نجوم الغناء والفن في مصر والوطن العربي.