الاحتفال بـ"إرث الموضة الدائم" للملكة إليزابيث من خلال أكبر معرض لأزيائها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 يوليو 2025 10:24 صباحاً - في ربيع عام 2026، وفي الذكرى التي كانت لتوافق يوم ميلادها المئوي -حيث وُلدت في 21 من إبريل من عام 1926- سيتم تكريم الملكة إليزابيث الثانية بمعرض ضخم هو الأكبر من نوعه، يُقام في "معرض الملك" بقصر باكنغهام، للاحتفال بإرثها الطويل والمؤثر في عالم الموضة الملكية.

معرض غير مسبوق لأزياء الملكة إليزابيث في ذكرى ميلادها المائة

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المعرض المنتظر، الذي يحمل عنواناً رمزياً هو "إرث الموضة الدائم"، سيجمع نحو 200 زي ملكي من فساتين وأكسسوارات نادرة للملكة إليزابيث الثانية، نصفها تقريباً لم يُعرض من قبل؛ لتروي حكاية عمر طويل من الأناقة والرمزية في الأزياء الملكية، كما يكشف المعرض الجانب الآخر من شخصية واحدة من أكثر النساء تأثيراً في التاريخ الحديث.

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من الطفولة إلى التتويج: قصة تحكيها الخيوط

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سيضم المعرض قطعاً مميزة من مختلف مراحل حياة الملكة، من فساتين طفولتها، إلى فستان زفافها عام 1947 من الأمير فيليب، وفستان تتويجها الشهير عام 1953، وكلاهما من تصميم المصمم الملكي الراحل نورمان هارتنيل، الذي ارتبط اسمه ارتباطاً وثيقاً بالملكة.

وإلى جانب هذه القطع التاريخية، سيُعرض فستان السهرة الأنيق الذي ارتدته خلال زيارتها إلى باكستان عام 1961، وهو مثال على كيف استخدمت الملكة ألوان وشعارات الدول الأجنبية في اختياراتها، كنوع من الدبلوماسية الناعمة عبر الموضة.جانب آخر مهم من المعرض، وهو تسليطه الضوء على الملابس التي كانت ترتديها الملكة في أوقاتها الخاصة، مثل؛ السترات الخاصة بركوب الخيل، والتنانير الأسكتلندية في بالمورال، وهي ملابس تُظهر جانبها العملي والبسيط بعيداً عن البروتوكول.

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رسائل مكتوبة وتصاميم أولية

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المعرض لن يقتصر على عرض الملابس، بل سيشمل أيضاً رسومات أولية لتصاميم الأزياء، عينات أقمشة، ومراسلات بخط يد الملكة، كلها تُعرض لأول مرة.

وقالت كارولين دي غيتو، أمينة المعرض وكاتبة الكتاب المرافق له، في بيان رسمي: "خلال فترة حكم الملكة إليزابيث الثانية الطويلة بشكل مذهل، أصبح أسلوبها المميز معروفاً من الفور عالمياً، وعزز صناعة الأزياء البريطانية، وأثر في أجيال من المصممين".

وأضافت: "في العام الذي كان من المفترض أن تبلغ فيه المائة من عمرها، سنحتفل بأسلوبها البريطاني الفريد وإرثها الخالد في الموضة".

يُذكر أن الكتاب المصاحب للمعرض بعنوان "الملكة إليزابيث الثانية: الموضة والأناقة"، من تأليف دي غيتو، ويضم مساهمات من كبار خبراء الأزياء، ليرصدوا تأثير الملكة في صناعة الموضة البريطانية ودورها في إبراز الحرفية البريطانية للعالم.

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