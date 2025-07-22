شكرا لقرائتكم خبر عن أورلاندو بلوم يتقرب من كيم كارداشيان فى زفاف جيف بيزوس والان مع تفاصيل الخبر

أثار النجمان أورلاندو بلوم وكيم كارداشيان، الكثير من الأنظار خلال حضورهما حفل زفاف الملياردير جيف بيزوس، وخطيبته لورين سانشيز، وسط شائعات عن تصرفات لافتة ومغازلات متبادلة.



كاتي بيري واورلاندو بلوم وكيم كاردشيان

وبحسب ما كشفه موقع RadarOnline.com، شعر أورلاندو بلوم، بالارتياح بعد انفصاله عن المغنية كاتي بيري، خصوصًا عقب الجدل الذي دار حول شركة "بلو أوريجن"، ويبدو أن النجم البريطاني كان مستعدًا للعودة إلى حياة العزوبية والاستمتاع بالأجواء، حيث استعاد شخصية "زير النساء" التي طالما اشتهر بها في الماضي.

وقال مصدر مطلع إن بلوم كان يتصرف بطريقة "مرحة وغزلية" خاصة مع كيم كارداشيان، التي كانت هي الأخرى تبحث عن علاقة جديدة خلال الحفل، ولفت المصدر إلى أن كيم كانت تمني النفس بلقاء توم برادي، الذي لا تزال تكن له إعجابًا كبيرًا، لكنها شعرت بخيبة أمل بعدما تجاهلها النجم الرياضي واهتم بالممثلة الشابة سيدني سويني.

وأشار المصدر إلى أن "كيم شعرت بأنها غير مرئية تقريبًا، بعدما شاهدت برادي، يولي اهتمامه الكامل لـ سيدني"، وفي المقابل، استمتع أورلاندو بلوم، بتجربة "العزوبية" مجددًا، حيث حظي باهتمام عدد من السيدات الأصغر سنًا، مما زاد من تألقه في السهرة وأعاد له بريقه القديم.