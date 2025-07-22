شكرا لقرائتكم خبر عن محمد قماح: أغنية بتسأل ليه جزء من ألبومى المقبل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

عبر محمد قماح عن سعادته بتفاعل الجمهور مع برومو أغنية بتسأل ليه، مؤكدا أن الأغنية حالة غنائية متكاملة وهى جزء من ألبومه الجديد الذى يطرحه خلال الفترة المقبلة.

تشهد أغنية "بتسأل ليه" عودة قوية لمحمد قماح بعد غياب دام لمدة عامين وقد تعاون فى الأغنية مع الشاعر محمد السوكنى وهى ألحان وتوزيع محمد قماح وأغنيته الجديدة بتسأل ليه من المقرر طرحها غدا الأربعاء.

آخر أعمال محمد قماح كانت أغنية أنا مش نجيب ساويرس والتي قدم منها أيضا ريميكس مع الفنان ساكو كما تعاون ايضا مع الكابو حميد الشاعري في دويتو أغنية ويلي والتي حققت نجاحا كبيرا وقت طرحها ومن المقرر أن يعلن قماح خلال الفترة القادمة عن العديد من المفاجأت الفنية قريبا.

في سياق متصل يستعد المطرب محمد نور لطرح ألبومه الجديد بعنوان "ورينى"، حيث يتعاون فيه مع المطرب محمد قماح فى عدد من الأغانى، سواء فى التلحين والتوزيع الموسيقى، ليضيف بذلك لمسة مميزة للألبوم.