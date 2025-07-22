آن هاثاواي بأول صورة من استعدادها لفيلم الشيطان يرتدي برادا Devil Wears Prada 2

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 يوليو 2025 01:20 مساءً - تستعد النجمة آن هاثاواي لأداء دور "آندي ساكس" في الجزء الثاني من فيلم الشيطان يرتدي برادا The Devil Wears Prada، ولم يقتصر استعدادها داخل موقع التصوير فحسب، بل بدأ من منزلها تحديداً وهي تغسل أسنانها كنوع من إحياء شخصيتها في الجزء الأول من الفيلم الذي يعود لعام 2006.

آن هاثاواي تسترجع ذكريات شخصيتها

@annehathaway Heading to werk #dwp2 original sound - Anne Hathaway

شاركت آن هاثاواي، البالغة من العمر 42 عاماً، من خلال حسابها على موقع الفيديوهات تيك توك؛ مقطع فيديو تُلمح فيه إلى بدء تصوير الجزء الثاني من فيلم "الشيطان يرتدي برادا" Devil Wears Prada.

بعد أن استخدمت فرشاة أسنان يدوية استعداداً لمقابلتها في مجلة رانواي في الجزء الأول، أظهرت هاثاواي نفسها وهي تستعد بسرعة بفرشاة كهربائية في المقطع الجديد. وأعادت إحياء شخصيتها، آندي ساكس، بظهورها وهي ترتدي سترة زرقاء سماوية بشعر غير ممشط. وعلقت هاثاواي على الفيديو قائلةً: "متجهة إلى العمل dwp2"، في إشارة للجزء الثاني من الفيلم Devil Wears Prada 2.

على الرغم من أن المقطع لم يتجاوز ست ثوانٍ؛ فإنه حصد آلاف الإعجابات والتعليقات من المعجبين وعشاق السينما.

ميريل ستريب تؤكد عودتها للفيلم

يأتي فيديو آن هاثاواي بعد أن أكدت ميريل ستريب، البالغة من العمر 76 عاماً، العودة إلى الجزء الثاني من الفيلم إلى جانب النجمين الأصليين إميلي بلانت وستانلي توتشي. وبجانبهم، من المقرر انضمام لوسي ليو، جاستن ثيرو، بي. جيه. نوفاك، وبولين شالاميه إلى سلسلة الأفلام، وفقاً لمجلة Variety.

يُقال إن الجزء الثاني سيتتبع مسيرة بريستلي المهنية في ظل تراجع نشر المجلات التقليدية، ومواجهتها لشخصية بلانت، التي أصبحت الآن مديرة تنفيذية رفيعة المستوى في مجموعة فاخرة، وتتمتع بأموال إعلانية يحتاجها بريستلي بشدة.

قد يتضمن الفيلم أيضاً جوانب من الجزء الثاني من رواية "الانتقام يرتدي برادا: عودة الشيطان"، التي صدرت عام 2013. في الرواية، تعود بريستلي متسللة إلى حياة آندي بعد أن أصبحت محررة مجلة بارزة.

هذا، ومن من المتوقع عرض الفيلم في دور العرض السينمائي في 1 مايو 2026.

