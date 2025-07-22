تارا عماد تتذكر والدتها الراحلة وتعلق: وحشتيني أوي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 يوليو 2025 01:20 مساءً - استعادت الفنانة الشابة تارا عماد ذكرياتها مع والدتها الراحلة، التي رحلت عن عالمنا في فبراير الماضي 2024، وشاركت من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" صورة جمعتهما؛ معبرة من خلالها عن ألم الفقد ومدى اشتياقها لها.

تارا عماد تتذكر والدتها الراحلة

نشرت تارا عماد عبر حسابها على "إنستغرام" صور جمعتها بوالدتها الراحلة وعلقت عليها بشكلٍ مؤثر قائلة: "وحشتيني أوي أوي أوي".

وقد تفاعل مع منشورها عدد من الفنانين وجمهورها ومحبيها، داعمين لها، وكان من بينهم النجمة صبا مبارك التي علقت قائلة: "هي حواليكي يا حبيبتي، الله يرحمها تعيشي و تفتكري كل حاجة حلوة"، كما علق الفنان ياسر جلال قائلًا: "الله يرحمها"، وغيرهم مثل الفنانة غادة عبد الرازق، نور إيهاب، شام الذهبي وآخرون.

أحدث مشاركات تارا عماد الفنية

حكاية Just You من مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"

بدأت الفنانةتصوير مشاهدها في حكاية "Just You" التي تتصدر بطولتها، وذلك ضمن حكايات مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"، الذي انطلق تصويره الشهر الماضي للعرض خلال شهر أغسطس المقبل، ويعتمد على حكايات منفصلة، كل حكاية بفريق عمل مختلف من الفنانين والمؤلفين والمخرجين.وبحسب بيان صحفي من الشركة المنتجة لمسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"، فإن حكاية "Just You" مكونة من 5 حلقات، وتدور أحداثها في إطار اجتماعي نفسي، حيث تقدمشخصية "سارة"، صحفية طموحة ومجتهدة، تظهر للجميع كشخصية قوية، لكنها في الحقيقة تعاني من هشاشة داخلية وتعقيدات نفسية تظهر تدريجياً خلال الأحداث.

مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" من إنتاج K Media للمنتج كريم أبو ذكري، ومكون من 35 حلقة، بواقع 7 حكايات، كل حكاية من 5 حلقات، بفريق عمل مستقل، سواء الأبطال أو التأليف أو الإخراج، ويشارك تارا عماد في بطولة "Just You": عمرو جمال، بسمة داوود ووفاء صادق، ومن تأليف محمد حجاب، وإخراج جمال خزيم.

تارا عماد تترقب عرض أحدث أفلامها "درويش"

يُذكر أنتنتظر طرح فيلم "درويش" في دور العرض المصرية يوم 13 أغسطس المقبل، ويوم 28 من نفس الشهر فى الخليج وباقي دول العالم، ويأتي الفيلم من بطولة: عمرو يوسف، دينا الشربيني، تارا عماد، مصطفى غريب، محمد شاهين، خالد كمال، أحمد عبد الوهاب، ومحمود السراج، والفيلم من تأليف وسام صبري، وإخراج وليد الحلفاوي.

يمكنكم قراءة قصة فيلم درويش لـ عمرو يوسف.. وهذا موعد العرض

