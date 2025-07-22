هجرة لشهد أمين.. فيلم سعودي ينطلق نحو العالمية عبر مهرجان فينيسيا

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 يوليو 2025 01:20 مساءً - تواصل السينما السعودية حضورها الدولي اللافت، مع إعلان اختيار فيلم "هجرة" للمخرجة شهد أمين للمشاركة ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في نسخته الـ82 المقرر إقامته في الفترة من 27 من أغسطس وحتى 6 من سبتمبر، في خطوة جديدة تعزز مسيرة المخرجة بعد النجاح العالمي الذي حققته بفيلمها السابق "سيدة البحر".

الفيلم الجديد، يأتي بعد تحضيرات لسنوات، ويطرح قصةً إنسانيةً تمزج بين الواقعية والرمزية، في إطار رحلة عبر جغرافيا المملكة وثقافاتها المتنوعة، ومن خلال التقرير التالي سوف نتعرف أكثر عن رحلة الفيلم.

هجرة من الكواليس للحكاية لطاقم العمل

حين تحولت جغرافيا السعودية إلى بطلة في فيلم "هجرة"

لم يكن التصوير في فيلم "هجرة" مجرد تنقل بين مواقع، بل كان رحلة شعورية ومكانية قطعت فيها كاميرا المخرجة شهد أمين أكثر من ألفي كيلومتر، وجمعت خلالها بين التاريخ والطبيعة.

على مدار 55 يوماً من التصوير المتواصل، وذلك وفقاً لما ذكرته في حوارها مع موقع "الخليج 365"، جاب فريق العمل ثماني مدن سعودية، اختلفت تضاريسها كما اختلف إيقاعها النفسي، فكان كل موقع محطة جديدة في الحكاية، لا فقط في الفيلم، بل في وجدان من صنعوه.

من سفوح بني مالك، حيث تبدأ الحكاية، إلى الطائف بهوائها المرتفع وجبالها المهيبة، ثم إلى جدة رمز البحر والذكريات، وصولاً للمدينة التي تمر بخفة في الخلفية دون أن تفقد عمقها.

وفي العلا، كانت الصحراء تتكلم، ثم تبوك، حيث يختلط الدفء البشري ببرودة الجبال، تليها نيوم بضخامتها المستقبلية، وصولاً إلى ضبا، حيث تلامس اليابسة أطراف الحنين.

لم تكن تلك المدن مجرد خلفيات، بل شخصيات صامتة تتنفس في كل مشهد، وتمنحه هوية، كما لو أن الكاميرا لم تكن تصور، بل توثق حواراً خفياً بين الإنسان والمكان.

قلب الحكاية: رحلة تقودها ثلاث نساء

لم تأتِ فكرة فيلم "هجرة" إلى المخرجةبوصفها قراراً فنياً فقط، بل كنوع من الاستجابة الداخلية عاشت معها طويلاً في مدينتها الأم جدة. فهي المدينة التي يتواجد بها الوجوه المتعددة واللغات المختلطة، ومن هنا بدأت خيوط الحكاية تتشكل في وجدانها بهدوء إلى أن خرجت للنور.

كان واضحاً أن "هجرة" لن يشبه أفلامها السابقة حسبما صرحت به في لقاء سابق مع "الخليج 365"، التي لطالما نسجت خيوطها في عوالم رمزية أو فنتازية، هذه المرة أرادت أن تعود إلى أرض الواقع إلى السعودية نفسها، لكن من زاوية لم ترو كثيراً، أرادت أن تحكي عن أولئك الذين جاءوا من بعيد، ولم يرحلوا، عن الحجاج الذين تحولوا إلى جيران، عن المدن التي لم تعد فقط سعودية النمط، بل أصبحت كونية التفاصيل، كل ذلك من خلال رحلة تقودها ثلاث نساء من أجيال متباعدة، على طول الطريق، لا يحملن فقط هم البحث عن فرد، بل عن إجابة، ما هي الحرية؟ وهل تختلف باختلاف العمر؟ أم باختلاف التجربة؟ أم باختلاف الجغرافيا؟.



صورة من كواليس فيلم هجرة - الصورة من المكتب الإعلامي للفيلم

طاقم العمل والإنتاج

يضم الفيلم مجموعة من الأسماء العربية والخليجية، من بينها خيرية نظمي في دور الجدة، ولامار فدان في أولى بطولاتها السينمائية، إضافة إلى نواف الظفيري وبراء عالم.

وجاء إنتاج الفيلم بدعم من عدة جهات سعودية وعربية ودولية، أبرزها: هيئة الأفلام السعودية، صندوق البحر الأحمر، مبادرة "ضوء"، نيوم، فيلم العلا، والمركز العراقي للسينما المستقلة، إلى جانب شركاء من أوروبا وبر.

عودة إلى فينيسيا

تمثل مشاركة "" فيامتداداً للعلاقة التي تربطبهذا الحدث العالمي، حيث سبق أن حققت نجاحاً لافتاً بفيلمها الأول "سيدة البحر"، الذي عُرض ضمن أسبوع النقاد عام 2019، وحصد جائزة "فيرونا" لأفضل فيلم يعكس روح الإبداع.

ويُعد اختيار "هجرة" للمهرجان بمثابة اعتراف جديد بقوة الرؤية السينمائية السعودية، التي تسير بخطى واثقة نحو العالمية، عبر أصوات نسائية شابة ومؤثرة.

ودارت أحداث "سيدة البحر" في إطار أسطوري، حول قصة فتاة يافعة اسمها حياة، تنشأ في قرية فقيرة تحكمها تقاليد مظلمة تتمثل في تقديم الإناث من أطفالها لمخلوقات غريبة تعيش في المياه المجاورة. ويتناول العمل قضية تغيير واقع دور المرأة داخل المجتمع، من خلال إطار خيالي جامح.

