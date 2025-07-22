نانسي عجرم تُطلق ألبومها الجديد وتُشعل نقلة موسيقية بـ11 أغنيةً تعانق الأنوثة بكل أبعادها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 يوليو 2025 01:20 مساءً - بعد حملة ترويجية واسعة تصدرت الترند العربي، طرحت النجمة اللبنانية نانسي عجرم ألبومها الحادي عشر المنتظر "نانسي 11" ليشكّل محطة فارقةً في مسيرتها الفنية ويكرّس مكانتها كقوة مؤثرة في المشهد الموسيقي العربي، بما يحمله من أبعاد موسيقية وبصرية إبداعية تتجاوز الحدود التقليدية لتخلق معايير جديدة للتميّز الفني.

ألبوم "نانسي 11" يأتي بالشراكة مع Believe Artist Services الرائدة عالمياً في مجال التوزيع والتسويق الموسيقي الرقمي للفنانين المستقلّين، والموزِّع الرسمي لأعمال نانسي منذ عام 2014.

وبالتزامن مع صدور الألبوم، تم إطلاق حملة أولى من نوعها في العالم العربي بالشراكة مع منصتي Tik Tok وAnghami تتيح للناشطين عبر "تيك توك" استخدام ميزة Add to Music App، لكافة أغنيات "نانسي 11"، بحيث تُتيح هذه الميزة إضافة أغنياتهم المفضلة من الألبوم ونقلها أوتوماتيكياً من "تيك توك" إلى لائحة التفضيل في حسابهم على "أنغامي".

تفاعل عابر للحدود

مع إطلاقه، اجتاح "نانسي 11" منصات الموسيقى في دول عدة مثل فرنسا وكندا وألمانيا وتركيا، وتصدرت نانسي عجرم لوحة إعلانات Spotify في ساحة تايمز سكوير – نيويورك، بعد اختيارها سفيرة لمبادرة EQUAL Arabia لشهر يوليو، تكريماً لمسيرتها الفنية وتأثيرها في تمثيل المرأة في الموسيقى. كما حظي الألبوم بتغطية مميزة من حسابات بوب عالمية مثل Pop Crave وPop Base، ما يعكس الامتداد العالمي لنانسي وصوتها.

مشروع فني متكامل

أطلقت نانسي عجرم ألبومها الجديد كحدث فني متكامل، تتداخل فيه الأبعاد الموسيقية، البصرية، والتعبيرية في تناغم مذهل. "نانسي 11" أكثر من مجرّد ألبوم إنه مشروع يعكس نضجاً فنياً نادراً، وإصراراً على التجديد وعلى إعادة ابتكار مضمون موسيقي بصري يرقى إلى أهم الإصدارات التي تشهدها الساحة الموسيقية عالمياً.

بين اللهجتين اللبنانية والمصرية، تنوعت الأغاني من حيث الشكل والمضمون، من الرومانسي والدرامي إلى الإيقاعي الراقص، في مقاربات موسيقية جريئة شكّلت مفاجأة حتى لجمهور نانسي الأكثر وفاءً. تعاونات نوعية مع أسماء راسخة وأخرى جديدة ضخت في الألبوم نفساً معاصراً، فكان لكل لحن بصمته، ولكل نص روحه، ولكل توزيع حكاية.

رحلة جريئة تغوص في عالم الأنوثة

وفي تفاصيل الألبوم، يأخذ "نانسي 11" المستمع إلى رحلة استكشاف عميق لمختلف جوانب الأنوثة من القوة المطلقة إلى الرقة، ومن الرومانسية الحالمة إلى التمرد الجريء. في هذا العمل، تتعمق نانسي في ثنائياتها الخاصة النجمة المشهورة مقابل المرأة المتجذرة، المرأة المشاغبة والمرحة مقابل الشخصية القوية والمؤثرة، وتتسم الكلمات بالعمق والتعبيرية، حيث تُقدم نانسي أدوات للتمكين الذاتي، وتأملات في الهوية، وخرقاً للحدود ما بين التقاليد والتغيير.

يضم الألبوم 11 أغنية متنوعة، تتنقل ببراعة بين أنماط موسيقية تشهد غزارةً لافتةً في تعددها وتنوّعها وفي الأبعاد والتأثيرات الموسيقية المختلفة التي تتضمّنها، ليرسم الألبوم عبر كل أغنية لوحةً لحنيةً بألوان موسيقية صارخة تشمل موسيقى البوب والروك والـR&B والمقسوم، مقدماً مزيجاً فريداً من الدفء الذي يميز صوت نانسي والتجديد الموسيقي الذي يشمل دخولها إلى مساحات صوتية جديدة وجريئة ويشرّع الباب أمام التجديد والابتكار وروح المغامرة التي تتخطّى كافة الحدود.

الرؤية الإبداعية البصرية للحملة والألبوم

لا يقتصر تميز "نانسي 11" على الجانب السمعي فقط، بل يمتد إلى "الرؤية الإبداعية البصرية للحملة والألبوم"، حيث تداخل العناصر المرئية التي تبرز التناقضات الغنية التي تشكل الهوية الأنثوية وطاقتها نانسي في هذا الألبوم تظهر جرأة غير مسبوقة، ليس فقط كصانعة للاتجاهات الموسيقية، بل أيضاً كمبدعة بصرية بامتياز، تقدم أعمالاً تتجاوز حدود الموسيقى لتصبح فنوناً بصرية متكاملة، وبذلك تؤكد نانسي عجرم من جديد أنها نجمة من العالم العربي تُقدم إصدارات تُلبي المعايير العالمية على جميع المستويات، وتُثبت قدرتها على أن تكون رائدة في الموسيقى، الموضة، والإبداع البصري.

