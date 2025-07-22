شهد أمين لسيدتي: فيلم هجرة يتناول قصص نساء من أجيال مختلفة في رحلة مليئة بالحرية والتحدي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 يوليو 2025 01:20 مساءً - تنتظر المخرجة السعودية شهد أمين عرض أحدث أفلامها الذي اختارت له عنوان "هجرة"، وهو فيلمها الروائي الطويل الثاني.

شهد كانت قد انتهت من تصوير الفيلم في شهر مايو الماضي، بعد 55 يوماً من العمل في ثماني مدن سعودية: بني مالك، الطائف، جدة، المدينة، العلا، تبوك، نيوم وضبا.

«هجرة» يشهد عودة شهد أمين للإخراج السينمائي بعد تجربتها الأولى «سيدة البحر» الذي عرض في عدة مهرجانات دولية، أهمها مهرجان فينيسيا السينمائي حيث حصد جائزة فيرونا للفيلم الأكثر إبداعًا ضمن جوائز أسبوع النقاد عام 2019.

قصة فيلم هجرة

الفيلم تدور أحداثه حول قصة جدة مع حفيدتها في رحلة من جنوب المملكة إلى مكة، حيث تختفي الحفيدة الكبرى، فتسافر الجدة وحفيدتها الصغرى إلى شمال المملكة بحثاً عن الحفيدة المفقودة، ومن خلال هذه الرحلة والتنقل من مدينة لأخرى في المملكة، تتعرف خلالها إلى حضارة وثقافة السعودية، بالإضافة إلى طبيعتها الخلابة والعمق التاريخي لها.

"الخليج 365" حاورت المخرجة السعودية شهد أمين، لتكشف لنا المزيد من التفاصيل حول فيلمها المنتظر، "هجرة".



شهد أمين من كواليس فيلم هجرة - الصورة من المكتب الإعلامي للفيلم

شهد أمين: فيلم هجرة يختلف عن كل أفلامي



- بدايةً، من أين جاءتك فكرة فيلم "هجرة"؟

“هجرة" فيلم يختلف عن بقية أفلامي التي آثرت أن تدور أحداثها في عالم سحر الواقع أو عالم الفنتازيا. تدور أحداث هذا الفيلم في الواقع وفي السعودية تحديداً. وقد اخترت أن تدور أحداث قصتي هذه، في الحج. كوني من جدة فأنا أدرك مدى تأثير الحج على مجتمعنا حيث اختار العديد من الحجاج البقاء في مدن مثل مكة، المدينة، جدة والطائف... ونتيجة لذلك، أصبحت هذه المدن متعددة الأعراق والثقافات. في فيلم هجرة أريد أن أسلط الضوء على حكاية المهاجرين في فيلم عالمي يبرز أن السعودية كانت دائمًا ملاذًا للمسلمين وغير المسلمين في جميع أنحاء العالم الذين جاءوا إلى السعودية للبحث عن وطن جديد يستطيعون فيها ممارسة دينهم بحرية.

أريد أن أحكي قصة أجيال مختلفة من النساء وفي رحلتنا معهم، أريد أن أناقش فكرة الحرية من وجهات نظرهم المتعارضة. لذا فإن فيلم هجرة يسأل سؤالاً لا أعرف إجابته. ما هي الحرية الشخصية؟ وهل يختلف معنى الحرية من جيل إلى آخر؟



- تم تصوير الفيلم في ٨ مناطق مختلفة في المملكة، ما هو تأثير تلك التجربة عليك وكيف كان ذلك مفيداً للفيلم بصرياً؟

في الأعوام الماضية وبسبب الكوفيد أتيحت لي الفرصة باستكشاف المملكة وزيارة مناطق ساحرة لم أرها من قبل؛ وقد أشعل هذا شغفي لتصوير فيلم طريق في السعودية حيث أريد أن أظهر السعودية في السينما العالمية بطريقة لم تظهر بها من قبل. من قمم جبال الطائف إلى مدينة جدة، مروراً بصحراء العلا وشواطئ ضبا، حتى الوصول إلى الجبال الثلجية في تبوك. أتشوق لإبراز السعودية بمواقعها المتنوعة وثقافاتها المختلفة وطقسها المتغير في رحلة تقود بها شخصياتنا الجمهور بقصة مثيرة بصرياً ومشوقة حسياً.

من خلال تصويرنا للفيلم اكتشفنا أنا وطاقم العمل السعودية بجغرافيتها الساحرة، ثقافاتها المتنوعة، تاريخها العريق. حيث بدأت رحلتنا في الطائف مروراً بمكة، ومنها إلى الشمال حيث نرتحل في الصحراء وصولاً إلى العلا و حتى نستقر في نيووم، جبال تبوك المثلجة.



صورة من كواليس فيلم هجرة - الصورة من المكتب الإعلامي للفيلم

شهد أمين: هجرة نتيجة تعاون كبير بين عدة جهات مثل هيئة الأفلام وصندوق البحر الأحمر وفيلم العلا

- كيف كان تضافر عدد من الجهات في إنتاج الفيلم مفيداً له؟

صناعة الأفلام دائماً تعتمد على التعاون فلا يمكن لفرد أن يصنع فيلماً وحده. وأنا فخورة بالتعاون مع هيئة الأفلام، صندوق البحر الأحمر لدعم الأفلام، فيلم العلا، نيووم وإثراء في صناعة هذا الفيلم. وبالفعل في كل مرحلة من هذا العمل شعرت ورأيت إيمان جميع الجهات المذكورة بالفيلم. هجرة هو فيلمنا جميعاً وأنا ممتنة للجميع الذي عمل معي ومع فريقي بكل وفاء وإخلاص من أجل صناعة هذا الفيلم. وهذا يدل على التطور الكبير الذي حققته المملكة العربية السعودية بإدارتها الرائدة في مجال صناعة الأفلام.

- كيف جاءت عملية اختيار الممثلين؟

لقد كانت مرحلة اختيار الممثلين ممتعة وشاقة في آن معاً. الممثلون الأساسيون في هذا الفيلم هم، نواف الظفيري بدور أحمد وقد كان وقوع الاختيار عليه سهلا بسبب خبرته الطويلة. والممثلة خيرية نظمي بدور ستي، وقد كان هناك صعوبة في إيجاد الممثلة بسبب العمر والشكل التي تطلبتها الشخصية وكنت سعيدة جداً عندما وجدت الأستاذة خيرية فقد كانت بالفعل أفضل ممثلة لشخصية ستي. أما دور جنى فقد قامت لمار فدان به وهي ممثلة صغيرة يعد هذا فيلمها الطويل الأول ولكنها رائعة جداً في هذا الدور، وسوف ترونها بشكل جميل ومغاير في فيلم هجرة.

- ما هو طموحك من خلال عرض الفيلم في مهرجانات السينما العالمية في العام المقبل؟

إن الهدف الأول لكل صانع أفلام هو إتمام العمل، وأنا أتشوق لأن أرى هذا الفيلم في المهرجانات العالمية والمحلية، ولكن الأهم ملامسة الجمهور للعمل وأن تفخر جميع الجهات بالفيلم إن شاء الله.

اقرأي المزيد.. المخرجة السعودية شهد أمين تنتهي من فيلم "هجرة".. تعرفوا إلى أبطاله وقصته

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا "إنستغرام الخليج 365"

وللاطلاع على فيديو جراف المشاهير زوروا "تيك توك الخليج 365"

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر "تويتر" "الخليج 365 فن"