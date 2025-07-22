انطلاق مؤتمر النقد السينمائي في نسخته الثالثة تحت شعار "السينما.. فن المكان" بهذه المواعيد

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 يوليو 2025 01:20 مساءً - أعلنت هيئة الأفلام عن انطلاق الدورة الثالثة من مؤتمر النقد السينمائي وملتقياته، تحت شعار "السينما.. فن المكان"، وذلك في ثلاث محطات ثقافية على امتداد المملكة، تشمل بداية منطقة عسير في شهر أغسطس المقبل، ومن ثَم محافظة القطيف في أكتوبر، وتُختتم أخيراً في نوفمبر بالعاصمة الرياض، ويأتي ذلك لمواصلة لتطوير البنية الثقافية لصناعة السينما في المملكة العربية السعودية.

ويعكس المؤتمر التزام الهيئة ببناء مشهد نقدي يتجاوز المفهوم التقليدي للفعاليات إلى إرساء بنية معرفية تفاعلية تجمع النقاد، والباحثين، وصناع الأفلام، والمواهب السعودية الصاعدة من خلال برنامج شامل يضم جلسات معرفية، وورش عمل تطبيقية، ومعارض فنية متخصصة.

شعار مؤتمر النقد السينمائي

وتحمل نسخة هذا العام شعار "السينما.. فن المكان"، ليفتح المؤتمر أفقاً للحوار حول العلاقة المتبادلة بين السينما والمكان، بوصفها علاقة ترسيخ هوية، وتمثيل سردي، وتأمل بصري؛ ليثري كل منهما الآخر تاريخياً. سيستعرض المؤتمر تجسيد المكان في السينما بوصفه رمزاً ومرآة للواقع، أو نافذة للخيال، بما يفتح باباً واسعاً للمقاربات النقدية والفلسفية المتنوعة.

ويمثل المؤتمر مساحة حوارية تسهم في تطوير صنعة النقد السينمائي في المملكة والمنطقة، وفتح نوافذ تواصل مع التجارب العالمية، مع التركيز على تمكين جيل جديد من الكتَّاب والنقَّاد عبر برامج تدريبية وممارسات مهنية منهجية. كما يسعى إلى بناء جسور مستدامة بين الممارسين والأكاديميين، وتعزيز الثقافة السينمائية لدى الجمهور باعتبار النقد جزءاً جوهرياً من تطور الصناعة.

ومن خلال انعقاده في مناطق ثقافية متنوعة حول المملكة، يجسِّد المؤتمر رؤية هيئة الأفلام في جعل النقد السينمائي عنصراً فاعلاً من عناصر صناعة السينما المحلية، لا مجرد نشاط مواكب لها.

يُذكر أن النسخة السابقة شهدت حضوراً تجاوز 10 آلاف زائر من أكثر من 30 دولة، بمشاركة ما يزيد على 35 جهة محلية ودولية، إلى جانب نقَّاد ومخرجين وباحثين سينمائيين بارزين، وبنسخته السابقة واصل المؤتمر تعزيز مكانته الفريدة بوصفه منصة تحتفي بالحركة النقدية السينمائية في المنطقة.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»