سيارة فارهة تحمل اسمها.. ملك زاهر تتصدر الترند في أحدث ظهور لها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 يوليو 2025 01:20 مساءً - شاركت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام بمجموعة صور جديدة أثارت حالة من الجدل وجعلتها تتصدر ترند مؤشرات البحث.

ملك زاهر تكشف عن سيارتها الفارهة

ظهرت ملك خلال استمتاعها بإجازة الصيف بفستان أبيض أنيق كشف عن رشاقتها وأناقتها، وكان لافتاً للانتباه أنها تقف أمام سيارة جديدة فارهة تحمل أرقامها اسم (م ل ك) نسبةً لاسمها "ملك"، ورقم 5.

وقد تفاعل الجمهور مع هذه الصور وأبدوا إعجابهم بجمالها وأناقتها، وأشادوا باختيارها المميز للسيارة التي ظهرت بها، خاصةً وأنها على طراز شبابي حديث تناسب مع مرحلتها العمرية.

يُشار إلى أن ملك زاهر تخرجت من الجامعة خلال الفترة الماضية، وشهد الحفل حضور شقيقتها ليلى التي شاركتها التخرج أيضاً، ذلك إلى جانب حضور والديها والفنان تامر حسني الذي حرص على مشاركة بنات صديقه هذا الحدث المميز.

سيد الناس آخر أعمالها

يُشار إلى أن ملك زاهر شاركت خلال الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "سيد الناس"، الذي قام ببطولته كل من عمرو سعد، إلهام شاهين، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، خالد الصاوي، إنجي المقدم، نشوى مصطفى، منة فضالي، سلوى عثمان، رنا رئيس، بشرى، ياسين السقا، ملك أحمد زاهر، سليمان عيد، محمود قابيل، علياء صبحي، يوسف رأفت، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، دعاء حكم، إسماعيل فرغلي، مدحت تيخا، محمد عبدالجواد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

