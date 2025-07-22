شارون ستون تكشف عن وفاة والدتها دوروثي في رسالة مؤثرة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 يوليو 2025 01:20 مساءً - بعيداً عن الأضواء والشهرة والنجومية، احتلت النجمة العالمية شارون ستون ترند مؤشرات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي بعد تصدر خبر وفاة والدتها عن عمرٍ يناهز 91 عاماً، وخاصةً بعد الرسالة التي شاركتها تودع بها والدتها، التي كانت تمثل لها مصدر إلهام ودعم لا يُقدّر بثمن، ويأتي إعلان ستون بعد مرور ما يقرب من أربعة أشهر على وفاة والدتها التي وقعت في 26 مارس.

هكذا ودعت شارون ستون والدتها

https://www.instagram.com/p/DMYaCq3yWgi/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DMYaCq3yWgi/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DMYaCq3yWgi/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

من خلال حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، شاركت شارون ستون، البالغة من العمر 67 عاماً، صورة تجمعها بوالدتها؛ دوروثي ماري ستون، وهما جالستان على أريكة، بينما ترتسم على وجهيهما الابتسامة والضحك، وأرفقتها بتعليقٍ جاء فيه: "توفيت والدتي المرحة والمعقدة"، ثم استخدمت ستون رمزاً تعبيرياً واحداً للعلم الأمريكي، وأكملت: "نتيجةً للكساد الأخير، دعونا لا نكرر هذا. دعونا نحمي ونهتم".

هذا ولم تكشف شارون ستون عن سبب وفاة والدتها، بينما بادر العديد من زملائها لمواساتها ودعمها في أزمتها، من بينهم؛ غوينيث بالترو، أليسون جاني، بيلي إيشنر، وميلاني جريفيث، وأوزو أدوبا.

وقد ذكرت صحيفة Daily Inter Lake أن دوروثي توفيت بسلام، وكان بجانبها عائلتها وأصدقاؤها المقربون في 26 مارس 2025.

وُلدت دوروثي عام 1933، وتزوجت من جوزيف ستون عام 1950، وظلا متزوجين حتى وفاته عام 2009، قبل الذكرى الستين لزواجهما، عملت دوروثي محاسبة في شركة الأدوات والقوالب التي أسسها زوجها.

وعن أسلوب والدتها في التربية، أوضحت شارون ستون في مهرجان زيورخ السينمائي عام 2021، بأنه "صارم"، ولكنها أشادت بوالدتها عدة مرات على مواقع التواصل الاجتماعي، وشاركت صورة لها في نوفمبر 2023، وكتبت حينها: "أمي، ولدت عام 1933، تبدو رائعة الجمال".

تاريخ السكتة الدماغية لعائلة شارون ستون

لعائلة ستون تاريخٌ مع السكتات الدماغية. فإلى جانب والدة شارون، حيث أعلنت شارون في نوفمبر 2021، أن دوروثي أصيبت بسكتة دماغية حادة، عانت جدتها، وهي نفسها، من السكتات الدماغية، وقد أدى ذلك إلى أن تصبح نجمة هوليوود مدافعةً عن أمراض شيخوخة الدماغ التي تؤثر على النساء بشكل غير متناسب.

قالت ستون في حفلٍ خيري عام 2019: "لهذا السبب أفعل ذلك: أُصيبت والدتي بسكتة دماغية. أُصيبت جدتي بسكتة دماغية. أُصبتُ بسكتة دماغية حادة ونزيف دماغي استمر تسعة أيام".

ومن الجدير بالذكر أن لشارون ستون ثلاثة أبناء، فقد تبنت هي وزوجها آنذاك فيل برونشتاين ابنهما روان، 25 عاماً، عام 2000، كما تبنت ابنها ليرد، 20 عاماً، عام 2005، وابنها كوين، 19 عاماً، عام 2006.

