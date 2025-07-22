شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة فى بيان عن أزمته الأخيرة: أى سوء تفاهم تقع مسئوليته على المنظمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر النجم اللبنانى راغب علامة بيانًا رسميًا نفى فيه صحة ما يتم تداوله فى بعض المنصات الإعلامية من بيانات منسوبة إليه، مؤكدًا أنها لم تصدر عنه أو عن مكتبه الرسمي بأي شكل من الأشكال.

بيان رسمي من راغب علامة يوضح حقيقة التصريحات المتداولة

تم الاتصال بـ مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية تم توضيح كل الأمور بروح من الاحترام المتبادل التأكيد على أن أى سوء تفاهم يقع مسئوليته على المنظمين أو الجهات المعنية.

راغب علامة: جمهور مصر سبب نجاحى ومحط احترام دائم

وأكد راغب في البيان أن جمهور مصر هو محور النجاح ومحط المحبة والاحترام الدائمين ونفى أى تصرف غير لائق من المعجبين خلال حفلات الساحل الشمالى مؤكدا على نجاح الجولة الفنية الأخيرة.

راغب علامة يدعو لتحري الدقة بعد تداول فيديوهات مغلوطة

وأضاف راغب أنه بالاطلاع على ما نُشر في وسائل التواصل الاجتماعي وجد أن هناك إضافات وتعديلات على الفيديوهات والصور ودعا الجميع لتحري الدقة وعدم تصديق المصادر غير الرسمية

واختتم الفنان راغب علامة بيانه بعبارة: "مع خالص المحبة والتقدير، راغب علامة"، مؤكدًا أهمية الرجوع للقنوات الرسمية للحصول على أي معلومات أو تصريحات.

يأتي هذا البيان في إطار حرص الفنان على توضيح الحقائق وقطع الطريق على أي محاولات للتشويش أو بث الأخبار الكاذبة، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته حفلاته الأخيرة في مصر.