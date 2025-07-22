شكرا لقرائتكم خبر عن فات الميعاد الحلقة 30.. هل تتمكن بسمة من استعادة ابنتها من مسعد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الليلة الحلقة 30 والأخيرة من مسلسل فات الميعاد بعد سلسلة من الأحداث التشويقية التى شهدتها الحلقات الماضية، حيث محاولة بسمة (أسماء أبو اليزيد) إيجاد حل للاحتفاظ بحضانة ابنتها ريم وسط نزاعاتها القانونية مع طليقها مسعد (أحمد مجدي).

مسلسل فات الميعاد الحلقة 30

ومن المقرر أن تشهد أحداث مسلسل فات الميعاد الحلقة الأخيرة معرفة هل تتمكن بسمة من استعادة ابنتها ريم بعدما قام مسعد بخطفها في نهاية الحلقة السابقة، أم يقوم مسعد بالسفر بابنته إلى الخارج ومحاولة الهروب بها حتى لا تتمكن بسمة من معرفة مكانها، وماذا سيكون رد فعل بسمة عندما تكتشف تصرف ابنتها وخروجها من المنزل وهروب مسعد بها.

قصة وأبطال مسلسل فات الميعاد

يذكر أن مسلسل فات الميعاد مكون من 30 حلقة، ومن تأليف عاطف ناشد وإسلام أدهم وناصر عبد الحميد، وإشراف على الكتابة محمد فريد، وإخراج سعد هنداوي، بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد علي رزق، أحمد صفوت، هاجر عفيفي، محمد أبو داوود، سلوى محمد علي، محمود البزاوي، وعدد آخر من الفنانين، إنتاج شركة سكوير ميديا للمنتج إبراهيم حمودة.

تدور أحداث مسلسل فات الميعاد في إطار اجتماعي تشويقي حول بسمة التي تقوم بطلب الطلاق من مسعد بعد اعتدائه عليها أكثر من مرة، ليتحول طلبها إلى سلسلة لا تنتهي من المشاكل والصراعات التي تخوضها معه، خاصة مع ولادتها لابنتها الأولى منه.