خلاف حاد بين جينيفر لوبيز وبن أفليك بسبب قصرهما الفاخر فى بيفرلى هيلز

يبدو أن الخلافات بين النجمة العالمية جينيفر لوبيز وزوجها السابق بن أفليك، لم تنتهِ بعد، إذ كشفت تقارير حديثة أن الثنائى يواجه صراعًا جديدًا بسبب القصر الفخم الذى كانا يعيشان فيه معًا خلال فترة زواجهما.

وبحسب موقع Radar Online فإن المنزل الذى تبلغ مساحته 38,000 قدم مربع، والموجود فى منطقة بيفرلى هيلز الراقية، تسبب فى نزاع حاد بين الطرفين، بسبب فشل بيعه حتى الآن.

وأفاد مصدر مطّلع أن أفليك يرغب فى خفض سعر القصر بمقدار 8 ملايين دولار، ليُعرض للبيع بمبلغ 59,950,000 دولار، بينما تشعر لوبيز بالغضب الشديد، معتبرة أن "بن يحاول خداعها وسلبها ملايين الدولارات"، خاصة أنهما اشتريا العقار مقابل 61 مليون دولار فقط قبل عام من انفصالهما.

ويضم القصر العديد من المرافق الفاخرة، من بينها صالة رياضية مجهزة بالكامل، وبار، وملاعب بيكل بول، وصالة رياضية رياضية، وحلبة ملاكمة، كما يحتوي على منزل خاص للحارس، ومرآب يتسع لـ12 سيارة، وبنتهاوس للضيوف بمساحة 5,000 قدم مربعة، بالإضافة إلى منزل حراسة من غرفتي نوم.

وأضاف المصدر أن "جينيفر غاضبة للغاية وتتعامل مع الأمر بشكل شخصى، صحيح أنها قادرة ماديًا على تحمّل الخسارة، لكنها تعتبر أن الأمر لا يتعلق بالمال، بل بالمبدأ"، وأشار إلى أن لوبيز "استثمرت وقتًا وجهدًا كبيرين في ترميم وتجهيز المنزل، ولا ترى سببًا لتحمّل الخسارة لمجرد أن بن يريد إنهاء الموضوع بسرعة".

وختم المصدر حديثه: "الكثيرون، بمن فيهم بن، يرون أن السبب الحقيقي وراء تمسكها بالمنزل هو أنها لا تريد قطع آخر رابط يربطها بأفليك.. وإذا كان يظن أنه سيتمكن من إقناعها بخفض السعر، فهو في انتظار مفاجأة حقيقية"، وتجدر الإشارة إلى أن الثنائي الشهير كان قد شوهد في يوليو 2024 أثناء جولة بحث عن منزل جديد قبل إعلان طلاقهما.