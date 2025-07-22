شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط غنائى مكثف.. أنغام تحيى حفلا غنائيا فى الدوحة 17 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة أنغام حفلًا غنائيًا فى الدوحة يوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، على مسرح مركز قطر الوطنى للمؤتمرات، وقد أعلنت الجهة المنظمة، عن تفاصيل الحفل عبر حسابها الرسمى على إنستجرام، مشيرة إلى أنه سيكون أمسية موسيقية لا تُنسى.

ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالًا جماهيريًا كبيرًا نظرًا لشعبية أنغام الواسعة فى المنطقة، كما يُتوقع أن تقدم أنغام خلال الحفل مجموعة من أبرز أغانيها القديمة والجديدة، بما فى ذلك أغانى ألبومها الأخير "تيجى نسيب" الذى أطلقته مؤخرًا.



انغام

وكانت النجمة أنغام قد خطفت قلوب جمهورها فى حفلها بمهرجان العلمين الجديدة فى نسخته الثالثة، حيث قدمت النجمة أنغام عددا كبيرا من أغانيها وسط تفاعل كبير من الجمهور، حيث مزجت الأغانى القديمة بالجديدة.

وخلال الحفل غنت أنغام (سيبك انت، بنعمل حاجات، ونفضل نرقص)، كما زاد تفاعل الجمهور معها وتصفيقهم عندما غنت "بين البينين".

وعبرت النجمة أنغام خلال حفلها بمهرجان العلمين الجديدة، عن سعادتها الكبيرة بعد مرورها بأزمة صعبة، حيث قالت: "وجودكم وحضوركم النهارده هوّن عليا أي أزمة، شكرا من كل قلبي انتو بتدوني قوة وصحة وبتوهبولي الحياة".

وخلال حفلها قدمت أغاني: "دلوقتي أحسن، مهزومة، أنا مش حبيبتك، هو أنت مين، إهي جت، اسكت، خليك معاها"، ووجّهت التحية إلى النجم تامر عاشور الذي تعاون معها بالألحان في أكثر من أغنية، منها لوحة باهتة، وطالبته بالمشاركة معها في غنائها، معبرا عن سعادته بذلك، فيما قدمت أغنية "أشكي لمين" للنجم محمد منير، وبعد انتهائها وجّهت التحية له، قائلة: "تحية كبيرة للكينج محمد منير".

وتقدمت النجمة أنغام بالشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على مجهودها لإقامة مهرجان العلمين الجديدة، كما تقدمت بالشكر لفريق الأوركسترا وعلى رأسهم الموسيقار هاني فرحات، ووصفتهم بأنهم فخر مصر، كما شكرت شركة تذكرتي على مجهودها في تنظيم المهرجان.