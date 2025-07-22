شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى تنعى والدتها برسالة مؤثرة: ماتت أمى وتوقف الوقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة التونسية هند صبرى رسالة مؤثرة عبر حسابها الشخصى على مواقع التواصل الاجتماعى تنعى فيها والدتها الراحلة، كشفت خلالها عن عمق العلاقة الاستثنائية التى جمعتهما.

وصفت الفنانة والدتها بـ"ابنتى، صديقتى، ورفيقة دربى" كشفت عن تعاهد روحى بينهما بعدم الافتراق تساءلت: "كيف يدور العالم بدون أم؟" نفت تصديق مقولات عن زوال الحزن مع الوقت طلبت من محبيها قراءة الفاتحة والدعاء لها.





رسال هند صبرى لوالدتها

"أمي.. مما.. مماتي.. ماما.. دلندة.. بطاطس.. بطّوس.. ماتت أمي وتوقف الوقت وسكت كل شيء.. روحي وروحها تعاقدتا على ألا نفترق حتى شيعتها إلى مثواها الأخير.. والله يرحم كل أم".

تسارع الجمهور والمتابعون إلى نشر التعليقات التعزية، حيث تصدر وسم هند صبرى مواقع التواصل، فيما بدأ العديد من المشاهير بإبداء تعازيهم للفنانة في هذه المحنة.

واختتمت صبري رسالتها بدعاء: "الله يرحمك يا أمى ويتقبلك في فسيح جناته، ويأجرك على مرضك وتعبك، ويصبرني على الفراق".

وتُعرف هند صبري بقربها الشديد من والدتها التي كانت حاضرة في العديد من المناسبات العامة لابنتها، كما كانت الفنانة دائمة التعبير عن حبها وامتنانها لها في مختلف اللقاءات الإعلامية.