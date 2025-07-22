هيئة الأفلام تعلن عن 8 أفلام سعودية تستحوذ على شباك التذاكر السعودية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 يوليو 2025 02:56 مساءً - أعلنت هيئة الأفلام من خلال منشورين لها عبر الإنستغرام عن 8 أفلام سعودية تستحوذ على شباك التذاكر السعودية، والأفلام هي "شباب البومب 2"، "هوبال"، "الزرفة"،" إسعاف"، "فخر السويدي"، "ليل نهار"، "صيفي"، "تشويش".

ونشرت بوسترات الأفلام وكتبت "8 أفلام سعودية تستحوذ على 19% من شباك التذاكر السعودي حتى الآن في 2025 أعلى الأفلام المحلية من ناحية إيرادات شباك التذاكر".

كما كتب حساب هيئة الأفلام "100 مليون ريال سعودي هي إيرادات الأفلام السعودية من شباك التذاكر منذ بداية 2025 وحتى اليوم، إنجاز وطني يعكس ثقة الجمهور، وتطوّر الصناعة، وقوة القصة السعودية".

الـ 8 أفلام السعودية هي:

فيلم "شباب البومب 2" : من بطولة الفنان فيصل العيسى، وكتابة عبد الله الوليدي وأحمد الزهراني، وإخراج حازم فودة.

: من بطولة الفنان فيصل العيسى، وكتابة عبد الله الوليدي وأحمد الزهراني، وإخراج حازم فودة. فيلم "هوبال" : من كتابة وسيناريو مفرج المجفل، وإخراج عبد العزيز الشلاحي، وبطولة كل من الفنان إبراهيم الحساوي، ومشعل المطيري، وميلا الزهراني، وحمدي الفريدي.

: من كتابة وسيناريو مفرج المجفل، وإخراج عبد العزيز الشلاحي، وبطولة كل من الفنان إبراهيم الحساوي، ومشعل المطيري، وميلا الزهراني، وحمدي الفريدي. فيلم "الزرفة" : من ﺇﺧﺮاﺝ عبدالله ماجد ، ﺗﺄﻟﻴﻒ إبراهيم الخير الله ومحمد القرعاوي، من بطولة الفنان محمد شايف، أحمد الكعبي، حامد الشراري، إبراهيم الخير الله، خالد عبدالعزيز، أضواء بدر.

: من ﺇﺧﺮاﺝ عبدالله ماجد ، ﺗﺄﻟﻴﻒ إبراهيم الخير الله ومحمد القرعاوي، من بطولة الفنان محمد شايف، أحمد الكعبي، حامد الشراري، إبراهيم الخير الله، خالد عبدالعزيز، أضواء بدر. فيلم "إسعاف " : وهو من ﺇﺧﺮاﺝ كولين توج، ومن بطولة الفنان إبراهيم الحجاج ، محمد القحطاني، بسمة داود، حسن عسيري، فيصل الدوخي، فهد البتيري.

: وهو من ﺇﺧﺮاﺝ كولين توج، ومن بطولة الفنان إبراهيم الحجاج ، محمد القحطاني، بسمة داود، حسن عسيري، فيصل الدوخي، فهد البتيري. فيلم "فخر السويدي ": وهو من ﺇﺧﺮاﺝ هشام فتحي، عبدالله بامجبور، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ يزيد الموسى، ومن بطولة الفنان ياسين غزاوي، سعيد القحطاني، يزيد الموسى، صلاح الدالي، مهند الصالح، عبدالله أحمد.

": وهو من ﺇﺧﺮاﺝ هشام فتحي، عبدالله بامجبور، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ يزيد الموسى، ومن بطولة الفنان ياسين غزاوي، سعيد القحطاني، يزيد الموسى، صلاح الدالي، مهند الصالح، عبدالله أحمد. فيلم "ليل نهار" : وهو من ﺇﺧﺮاﺝ وتأليف عبدالعزيز المزيني، ومن بطولة الفنان زياد العمري، أبرار فيصل، عبدالله السدحان، علي إبراهيم ، نواف السليمان، أضواء بدر.

: وهو من ﺇﺧﺮاﺝ وتأليف عبدالعزيز المزيني، ومن بطولة الفنان زياد العمري، أبرار فيصل، عبدالله السدحان، علي إبراهيم ، نواف السليمان، أضواء بدر. فيلم "صيفي " : من ﺇﺧﺮاﺝ وائل أبو منصور، ﺗﺄﻟﻴﻒ وائل أبو منصور، بطولة براء عالم، أسامة القس، نور الخضراء، عائشة كاي، حسام الحارثي.

: من ﺇﺧﺮاﺝ وائل أبو منصور، ﺗﺄﻟﻴﻒ وائل أبو منصور، بطولة براء عالم، أسامة القس، نور الخضراء، عائشة كاي، حسام الحارثي. فيلم "تشويش": وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد البابلي، عزيز بحيص، مها حسن، أحمد صيام، مراد محمد.

View this post on Instagram A post shared by هيئة الأفلام (@film_moc)

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»