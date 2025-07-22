مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي يكشف عن قائمة الأفلام المشاركة لعام 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 يوليو 2025 02:56 مساءً - مع اقتراب انطلاق النسخة الـ 82 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، التي تنطلق في الفترة من 27 أغسطس وحتى 6 سبتمبر، تتجه الأنظار إلى قائمة الأفلام المختارة للمنافسة، والتي تُعد مؤشراً على اتجاهات السينما العالمية، وتكشف عن أسماء مخرجين ونجوم سيشعلون موسم الجوائز القادم.
وقد كشف المدير الفني للمهرجان؛ ألبرتو باربيرا، عن برنامج الدورة الثانية والثمانين والأفلام المرشحة في مختلف أقسام المهرجان، والتي من المتوقع أن تعجّ بالمرشحين المتألقين لجوائز مرموقة.
قائمة الأفلام المشاركة في مهرجام فينيسيا السينمائي الدولي
- La Grazia: للمخرج باولو سورينتينو (فيلم الإفتتاح)
- “The Wizard of the Kremlin,” Olivier Assayas
- “Jay Kelly,” Noah Baumbach
- “The Voice of Hind Rajab,” Kaouther Ben Hania
- “A House of Dynamite,” Kathryn Bigelow
- “Ri Gua Zhong Tian” (“The Sun Rises on Us All”), Cai Shangjun
- “Frankenstein,” Guillermo del Toro
- Elisa,” Leonardo di Costanzo
- “À Pied d’Oeuvre,” Valérie Donzelli
- “Silent Friend,” Ildikó Enyedi
- “The Testament of Ann Lee,” Mona Fastvold
- “Father Mother Sister Brother,” Jim Jarmusch
- “Bugonia,” Yorgos Lanthimos
- “Portobello” (Ep. 1-2), Marco Bellocchio
- “Un Prophète” (Ep. 1-8), Enrico Maria Artale
- “Etty” (Ep. 1-6), Hagai Levi
- “Il Mostro” (Ep. 1-4), Stefano Sollima
خارج المنافسة- واقعي
- “Chien 51,” Cédric Jimenez (closing film)
- “Boşluğa Xütbə” (“Sermon to the Void”), Hilal Baydarov
- “L’Isola di Andrea,” Antonio Capuano
- “Il Maestro,” Andrea di Stefano
- “After the Hunt,” Luca Guadagnino
- “Hateshinaki Scarlet,” Mamoru Hosoda
- “Den Sidste Viking” (“The Last Viking”), Anders Thomas Jensen
- “In the Hand of Dante,” Julian Schnabel
- “La Valle Dei Sorrisi,” Paolo Strippoli
- “Dead Man’s Wire,” Gus Van Sant
- “Orfeo,” Virgilio Villoresi
- “Kabul, Between Prayers,” Aboozar Amini
- “Ferdinando Scianna – Il Fotografo Dell’Ombra,” Roberto Andò
- “Marc by Sofia,” Sofia Coppola
- “I Diari di Angela – Noi Due Cineasti. Capitolo Terzo,” Yervant Gianikian and Angela Ricci Lucchi
- “Ghost Elephants,” Werner Herzog
- “The Tale of Sylian,” Tamara Kotevska
- “Nuestra Tierra,” Lucrecia Martel
- “Remake,” Ross McElwee
- “Kim Novak’s Vertigo,” Alexandre Philippe
- “Cover-Up,” Laura Poitras and Mark Obenhaus
- “Broken English,” Jane Pollard and Iain Forsyth
- “Zapiski Nastoyashego Prestupnika” (“Notes of a True Criminal”), Alexander Rodnyansky and Andriy Alferov
- “Director’s Diary,” Aleksander Sokurov
- “Hui Jia” (“Back Home”), Tsai Ming-liang
خارج المنافسة – الأفلام والموسيقى
- “Nino. 18 Giorni,” Toni D’Angelo
- “Piero Pelù. Rumore Dentro,” Francesco Fei
- “Newport and the Great Folk Dream,” Robert Gordon and Joe Lauro
- “Francesco de Gregori Nevergreen,” Stefano Pistolini
خارج المسابقة - أفلام قصيرة
- “Origin,” Yann Arthus-Bertrand
- “Boomerang Atomic,” Rachid Bouchareb
- “How to Shoot a Ghost,” Charlie Kaufman
قسم آفاق
- “Mother,” Teona Strugar Mitevska
- “Komedie Elahi” (“Divine Comedy”), Ali Asgari
- “Hiedra,” Ana Cristina Barragan
- “Il Rapimento di Arabella,” Carolina Cavalli
- “Estrany Riu” (“Strange River”), Jaume Claret Muxart
- “Hara Watan” (“Lost Land”), Akio Fujimoto
- “Grand Ciel,” Akihiro Hata
- “Rose of Nevada,” Mark Jenkin
- “Late Fame,” Kent Jones
- “Milk Teeth,” Mihai Mincan
- “Pin de Fartie,” Alejo Moguillansky
- “Otec” (“Father”), Tereza Nvotova
- “En El Camino,” David Pablos
- “Songs of Forgotten Trees,” Anuparna Roy
- “Un Anno di Scuola,” Laura Samani
- “The Souffleur,” Gastón Solnicki
- “Barrio Triste,” Stillz
قسم أضواء فينيسيا Venice Spotlight
- “Hijra,” Shahad Ameen
- “Un Cabo Suelto,” Daniel Hendler
- “Made in EU,” Stephan Komandarev
- “Motor City,” Potsy Ponciroli
- “La Hija de la Española,” Mariana Rondón and Marité Ugás
- “À Bras-Le-Corps,” Marie-Elsa Sgualdo
- “Calle Malaga,” Maryam Touzani
- “Ammazzare Stanca,” Daniele Vicari
