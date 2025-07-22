تفتت قلبي وذبل.. بكلمات مبكية هند صبري ترثي والدتها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 يوليو 2025 02:56 مساءً - في أول تعليقٍ لها وبكلماتٍ مبكية ومؤثرة، عبرت الفنانة هند صبري عن ألم فقدانها لوالدتها ومدى الإرتباط الروحي الذي جمعهما، وذلك من خلال رسالة مؤثرة نعتها فيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الأجتماعي "فيسبوك".

هكذا نعت هند صبري والدتها!

شاركت النجمة هند صبري من خلال حسابها على "فيسبوك"، صورة جمعتها بوالدتها الراحلة، ورثتها بكلماتٍ مبكية ومؤثرة، قالت فيها: "أمي.. ممّا.. ممّاتي.. ماما.. دلندة.. بطاطس..ددّو..بطّوس.. ماتت أمي و توقف الوقت و سكت كل شيء.. من يعرفني جيدا يعلم أننا لم نفترق أبدا، روحي و روحها تعاقدتا على ألّا نفترق حتّى شيّعتها إلى مثواها الأخير".

وأكملت هند: "أمّي كانت إبنتي و صديقتي و رفيقة دربي و أكثر قلب أحبّني و أحببته.. كيف يدور العالم بدون أمّ ؟ يقولون أنّ الناّر تبرد و أنّ الحزن يصغر وأن الحنين يتوقف عن الصراخ.. يقولون و أنا لا أصدّق.. و أدعو الله أن يربط على قلبي الذي تفتّت و ذبل.. الله يرحمك يا أمّي.. و يتقبّلك في فسيح جنّاته و يأجرك على مرضك و تعبك و يصبّرني على الفراق.. والله يرحم كلّ أمّ".

كما طالبت هند صبري من كل محبيها وجمهورها الدعاء لوالدتها قائلة: "أرجو من كلّ من يحبّني و كلّ من عرفها قراءة الفاتحة و الدّعاء لها بالمغفرة و الرّحمة".

تأتي هذه الرسالة كأول تعليق من هند صبري بعد وفاة والدتها السيدة "داليندا كلاعي" والتي رحلت عن عالمنا الخميس الماضي 17 يوليو بعد تعرضها لأزمة صحية، وأُقيمت مراسم الجنازة والدفن في تونس، مسقط رأس الفنانة، يوم الجمعة الماضية 18 من نفس الشهر، حيث ودعها الأهل والأصدقاء في لحظة مليئة بالمشاعر والألم.

ماذا قالت هند صبري عن والدتها؟

من هي والدة هند صبري؟

هند صبري تستعد لتصوير "عسل أحمر"

علاقة وطيدة تجمع بينووالدتها، رغم الظهور النادر للأخيرة عبر وسائل الإعلام، أو الحديث عنها، لذا كانت تستغلالفرص لتُعبر عن مدى حبها لوالدتها، حيث بعثت لها رسالة قبل 3 أعوام، بمناسبة يوم ميلادها، عبر حساباتها على منصات التواصل الإجتماعي، حيث قالت: "المصدر الذي أنتمي إليه.. أحبك وأقدرك أكثر من أي وقت مضى.. وأنا ممتنة لأن معجبينى هم الذين صنعوا هذا الفيديو.. ويشعرون بهذا الحب.. بحبك يا ماما"، وفي رسالة أخرى، قالت: "أمّي.. كل عام وأنتِ قمري وشمسي وبوصلتي.. الله لا يحرمنا منّك ومن عطائك وحبك".وأشار مولدي صبري إلى أن زوجته والدة الفنانة، كانت تعمل مدرسة لغة فرنسية سابقًا، ومفتشة توجيه سابقة بوزارة التربية الوطنية في تونس، داعيًا لها بقوله: "رحم الله الفقيدة وأسكنها فسيح جناته برحمته الواسعة، ورحم الله روحها الطاهرة، ويرزقنا الصبر والسلوان".ويأتي ذلك، بالتزامن مع استعداد، للتصوير مسلسلها الجديد "عسل أحمر" في مصر، خلال الفترة القليلة المُقبلة، المأخوذ عن رواية تحمل اسم "دم على نهد" للكاتب إبراهيم عيسى. وتجسّد فيه دَور البطولة. ويعَد هذا العمل من أبرز الأعمال الدرامية المنتظَرة في الفترة المقبلة.

هند صبري تظهر في العمل بدَور صحفية تخوض رحلةً محفوفة بالمخاطر، في سبيل تأليف كتاب عن قاتل متسلسل؛ مما يضعها في مواجهة أسرار مظلمة ومتشعبة. وتعود من خلاله "هند" إلى تقديم شخصية قوية تقود الأحداث من بدايتها حتى نهايتها في إطار درامي مشوّق.

العمل مكوّن من 10 حلقات، يُعرض عبْر إحدى المنصات الرقمية، وهو من بطولة هند صبري، ويشاركها الفنان آسر ياسين وعددٌ من النجوم، التعاقد معهم جارٍ حالياً. وسيناريو وحوار محمد هشام عبية، ووائل حمدي. وإخراج مريم أحمدي. ومن إنتاج صادق الصباح. فيما يُعَد هذا التعاون بين صبري وفريق العمل، بمثابة عودة قوية لها إلى أدوار التحقيق والصراع النفسي.

